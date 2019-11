Domenica Live anticipazioni e ospiti del 24 novembre 2019: busta choc con documenti forniti da Paola Caruso

Come sempre al venerdì arrivano le anticipazioni di quello che succederà nella prossima puntata di Domenica Live. Pronti a scoprire i nomi degli ospiti che si accomoderanno nel salotto di Barbara d’Urso il 24 novembre 2019? Da Pomeriggio 5 arrivano le anticipazioni e ovviamente non può mancare la busta choc. La conduttrice aveva già annunciato in settimana che tra gli ospiti di Domenica Live ci sarebbe stata Paola Caruso, pronta a raccontare tutta la verità sulla fine della sua storia d’amore con Moreno Merlo. Già settimana scorsa l’ex Bonas di Avanti un altro aveva registrato un video nel quale raccontava alcuni dettagli relativi alla fine della sua storia d’amore con l’ex tentatore di Temptation Island. Un video nel quale si diceva scioccata per tutto quello che le era successo. E la stessa Barbara d’Urso dando oggi le anticipazioni ha svelato che la Caruso parla di cose molto gravi che il suo ex le avrebbe fatto. Proprio per questo la busta choc contiene questa domenica dei documenti che la Caruso avrebbe dato a Barbara d’Urso, documenti che saranno mostrati nella puntata di Domenica Live.

Ma Paola Caruso non sarà la sola ospite della puntata di Domenica Live.

DOMENICA LIVE ANTICIPAZIONI E OSPITI: ECCO CHI CI SARA’ IL 24 NOVEMBRE 2019

C’è grande attesa anche per un altro momento che vedremo nella puntata di Domenica Live del 24 novembre 2019. Infatti dopo le tante polemiche relative al faccia a faccia tra Sgarbi e Vladimir Luxuria, ascolteremo direttamente da lei qual è il suo pensiero e qual è il suo punto di vista su quello che è accaduto. Sui social molti spettatori hanno commentato e criticato anche l’atteggiamento di Barbara d’Urso, Vladi avrà qualcosa da dire in merito?

Tra gli altri ospiti della puntata ci sarà Er Patata , Roberto Brunetti che, dopo aver scontato la sua pena agli arresti domiciliari per possesso di sostanze stupefacenti, racconterà la sua storia nel salotto di Barbara d’Urso.

Per quanto riguarda poi lo spazio dedicato a Domenica Alive vedremo invece questa settimana Carmen di Pietro esibirsi sulle note di Cenerentola.