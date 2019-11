A Uomini e Donne nuove insinuazioni su Anna Tedesco e un presunto uomo fuori dal programma: ancora il fantasma di Giorgio?

E’ andata in onda oggi una nuova puntata del trono over di Uomini e Donne e anche in questo nuovo appuntamento con il programma di Canale 5 le polemiche non sono mancate. Oggi tra i protagonisti, dopo lo spazio dedicato a Ida e Riccardo, ci sono stati Anna Tedesco e Samuel. I due escono insieme da qualche settimana e, come hanno raccontato oggi, si sono visti tre volte. Per Samuel però, a differenza di Anna che invece sembrava entusiasta di questa conoscenza, le cose non stanno andando bene tanto che, alla fine della discussione, si torna a insinuare, a causa delle accuse di Gianni Sperti e Tina Cipollari, che Anna possa avere un uomo fuori dal programma. E non è la prima volta che succede…

UOMINI E DONNE OGGI: ANNA TEDESCO E IL FANTASMA DI GIORGIO

L’occasione, per tornare a parlare della vita sentimentale che Anna avrebbe fuori dallo studio, la dà lo stesso Samuel. Anna infatti, prima che lui entrasse, parlava di una cena andata molto bene, di una frequentazione tranquilla. Ma quando il cavaliere ha iniziato a raccontare, è emerso che il suo punto di vista era diverso; si aspettava infatti un coinvolgimento maggiore da parte di Anna che alle prime uscite dovrebbe dimostrare un entusiasmo diverso. Anna però si giustifica dicendo che era molto stanca e che forse per questo non è apparsa brillante come lui si aspettava. Ma per Samuel la passione non è una questione di stanchezza. E questo lo pensano anche Gianni e Tina. La Cipollari prende subito la palla al balzo e sottolinea che anche in passato gli uomini usciti con lei hanno manifestato le stesse perplessità.

Si torna quindi a parlare della possibilità che Anna abbia un altro fuori dal programma. Lei però in un primo momento non coglie questi riferimenti e la puntata va avanti. Ma quando Barbara de Santi si ricollega all’argomento e Gianni risponde, Anna non ci sta e ribadisce che lei non ha nessuno, che è libera ma non è la donna che si lascia andare subito con un uomo conosciuto da poco.

E’ chiaro che Gianni soprattutto, si riferisca a quello che è un suo tarlo. Da sempre infatti pensa che Giorgio Manetti e Anna abbiano in qualche modo avuto una relazione, fin dai tempi di Gemma. La stessa Galgani lo ribadisce ogni qual volta è possibile. Anna ha sempre negato e nega ancora. E’ possibile che due anni dopo, si torni a parlare di questo?