Elisabetta Gregoraci a Vieni da me riceve la telefonata dalla scuola, Nathan si è fatto male (Foto)

Si definisce una mamma apprensiva Elisabetta Gregoraci ma ogni mamma si sarebbe preoccupata ricevendo una telefonata dalla scuola del figlio (foto). Poco prima di iniziare la diretta a Vieni da me oggi la Gregoraci è stata chiamata dalla scuola di Nathan Falco che l’avvisava che il bambino giocando forse a calcio si è fatto male. Niente di grave, un problemino alla caviglia e di certo la showgirl ha anche parlato con suo figlio e si è assicurato che stesse bene, che tornasse a casa. L’ansia però è arrivata tutta e l’ospite di oggi di Caterina Balivo ha confidato che non è stato semplice in quel momento gestire quella telefonata, la notizia che suo figlio si fosse fatto male per poi andare in tv con tutta serenità. Non è la prima volta che il piccolo Briatore ha un problema di questo tipo, di recente ha rotto il braccio e ha dovuto subire anche una piccola operazione ma tutto si è risolto per il meglio. Niente di grave davvero per il figlio di Flavio Briatore ed Elisabetta Gregoraci ma fino a quando la showgirl non lo raggiungerà non sarà serena.

ELISABETTA GREGORACI BELLISSIMA E SEMPLICE NEGLI STUDI DI VIENI DA ME

Sembra davvero la ragazza della porta accanto, nessun modo di fare da grande diva, risponde alle domande della Balivo una dietro l’altra, racconta delle canzoni della sua vita e spiega com’è la sua vita. Più di tutto è mamma, Nathan Falco è sempre al centro dei suoi pensieri, è da lui che cerca un complimento o un abbraccio.

Finita l’intervista a Vieni da me in genere gli ospiti rimangono seduti in prima fila tra il pubblico e gli opinionisti ma Caterina Balivo la saluta, deve raggiungere Nathan e scappa via dopo aver salutato tutti con un po’ di comprensibile ansia.