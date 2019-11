LIVE Non è la D’Urso: Mercedesz Henger parla del suo vero padre e lancia l’ipotesi di un complotto!

Evidentemente una soap opera familiare più intricata di quella di Sentieri e Beautiful esiste… ed è quella nata attorno ad Eva Henger e sua figlia Mercedesz. Dopo lo scandalo droga a L’Isola Dei Famosi, le presunte violenze domestiche fra la giovane italo-ungherese e il suo fidanzato Lucas Peracchi, ora scoppia un altro caso “choc”: quello dell’identità del padre biologico di Mercedesz Henger che a quanto pare non è Riccardo Schicchi.

Già anticipata ieri alla stampa nazionale attraverso un comunicato stampa Mediaset, la notizia è ovviamente approdata subito nel salottino buono di Barbara D’Urso nella puntata del 25 novembre 2019. Sul divanone bianco di LIVE Non è la D’Urso, la conduttrice ha incontrato Mercedesz Henger per darle la possibilità di sfogarsi in diretta nazionale.





LIVE Non è la D’Urso: Mercedesz Henger parla del suo padre biologico

La prima cosa che mette subito in chiaro Mercedesz Henger è che per lui il suo vero padre sarà sempre Riccardo Schicci. Fatta questa premessa, la giovane ha spiegato che conosceva già da molto tempo il fatto di essere nata da un altro padre, addirittura da quando aveva 17 anni. Oggi ne ha 28.

L’urgenza di comunicare questa notizia al pubblico è stata spiegata dalla giovane con un po’ di fastidio: Mercedesx Henger ha spiegato di aver ricevuto alcuni giorni fa una telefonata da un giornalista di una nota testata italiana che le chiedeva dichiarazioni in merito ad un rumor giunto alla loro redazione riguardante proprio il fatto che Riccardo Schicchi non fosse suo padre.

Un avvenimento spazzante che l’ha messa sugli attenti: “Erano davvero in pochissimi a saperlo, solo la mia famiglia” ha spiegato. Secondo la giovane, qualcuno deve aver fatto girare la suddetta notizia per ferirla, quasi una sorta di vendetta. Insomma, un vero e proprio complotto ordito contro di lei.

Mercedesz Henger dice di avere qualche ipotesi su chi potrebbe aver fatto una cosa del genere ma per il momento non se la sente di annunciarlo pubblicamente perché intenzionata a raccogliere prove tangibili prima di lanciare l’accusa.

Spiegato anche questo dettaglio, la ragazza ha rivelato di aver avuto una conversazione telefonica di pochi minuti col suo vero padre alcuni anni fa. Ad oggi questo signore si è costruito una nuova vita in Germania dove vive con la sua nuova famiglia.