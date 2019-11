Giulia Quattrociocche e Daniele Schiavon, stanno ancora insieme dopo la scelta? Le ultime news da Uomini e Donne

Con tutta probabilità, questa settimana, andrà in onda la scelta di Giulia Quattrociocche a Uomini e Donne ( dovremmo vederla nella puntata del 28 novembre 2019). Per chi già ha letto gli spoiler al riguardo, invece, già sa che la tronista ha deciso di scegliere Daniele Schiavon. Il corteggiatore ha ricambiato Giulia ricevendo in cambio, chiaramente, tutta la felicità della Quattrociocche. Sono ormai passati un po’ di giorni dalla scelta della tronista del programma di Maria De Filippi e i telespettatori più affezionati e curiosi già vogliono sapere come procede tra Giulia e Daniele Schiavon. I due protagonisti del Trono Classico stanno ancora insieme dopo la scelta oppure la situazione è già cambiata?

Uomini e Donne ultime, Giulia Quattrociocche e Daniele Schiavon: dedica romantica?

Finché la puntata della scelta di Giulia Quattrociocche non andrà in onda, probabilmente saranno pochi gli indizi sul rapporto attuale tra lei e il suo corteggiatore Daniele Schiavon. I due infatti non possono anticipare che cosa è successo durante la scelta attraverso i social network. Un indizio c’è però e arriva proprio dal profilo social di Daniele Schiavon. La presunta scelta di Giulia Quattrociocche, infatti, ha pubblicato pochi giorni fa una ig stories che ha fatto molto pensare i suoi tanti followers. Gli attentissimi telespettatori di Uomini e Donne non hanno potuto non notare la colonna sonora che Daniele Schiavon ha deciso di pubblicare assieme alla sua storia. Si tratta del brano La bella y la bestia letra di Romeo Santos. Una canzone con delle parole d’amore che a molti risulta una vera dedica indiretta a Giulia Quattrociocche.

Giulia Quattrociocche e Daniele vanno a vivere insieme dopo Uomini e Donne?

Ebbene sì, c’è anche questa importante indiscrezione che farebbe pensare al fatto che tra Giulia Quattrociocche e Daniele Schiavon tutto procede alla grande. Secondo Il Vicolo della News, infatti, i due protagonisti di Uomini e Donne sarebbero talmente felici insieme da fare un passo così importante quanto immediato: la convivenza insieme. La tronista si sarebbe stabilita a casa di Daniele ma la coppia sarebbe già in cerca di una casa dove poter avere i loro spazi e condividere il loro amore.