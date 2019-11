Boom di ascolti per Geo: record stagionale per il programma di Rai 3, numeri più che meritati

Si può dare un pomeriggio leggero, piacevole, dai toni eleganti, pacati e dai tanti argomenti di cui parlare? Probabilmente si ed è anche vero che Geo, si rivolge a un pubblico variegato. E’ forse questo il segreto del successo del programma di Rai 3 che nella giornata del 27 novembre 2019 registra il record stagionale e vola in alto battendo anche La vita in diretta su Rai 1 e avvicinandosi pericolosamente a Canale 5 con Pomeriggio 5 cavallo di razza da battere? Sicuramente Geo piace agli italiani. Il target di riferimento non sarò propriamente giovanile ma è il nostro paese a non essere giovane, per cui di cosa meravigliarsi? Il pubblico è chiaro, sta cercando qualcosa di diverso, almeno in casa Rai dove a brillare sono anche programmi di un certo tipo. E se è vero che le signore e i signori di una certa età in questi giorni sono alle prese con la scoperta di RaiPlay anche grazie a Fiorello, è vero che Rai 3 può stupire ancora. I numeri di Geo, un programma ventennale, sono quelli di un format che piace e convince: documentari, viaggi alla scoperta del nostro paese, consigli domestici, idee per cucinare in modo semplice e sano con i prodotti della nostra Italia. E tutto questo con uno stile asciutto, elegante, privo di sbavature. E con luci non da apparizioni mariane.

GEO ANCORA DA RECORD DI ASCOLTI: E’ ARRIVATO IL MOMENTO DI UNA PROMOZIONE?

Vediamo quindi i numeri del pomeriggio di ieri

La Vita in Diretta 1.888.000 spettatori con il 13.9% (presentazione 1.504.000 – 12.7%).

Pomeriggio Cinque si porta al 15.9% con 2.028.000 spettatori nella prima parte, al 16.6% con 2.383.000 spettatori nella seconda e al 13.5% con 2.068.000 spettatori nella terza, di breve durata

Geo a 2.072.000 spettatori con il 14.9% di share.

Vi abbiamo già parlato delle nostre idee relative a una promozione di Geo su Rai 1 per la prossima stagione, forse se arrivassero altri risultati record come questo, in casa Rai qualcuno potrebbe realmente farci un pensierino.