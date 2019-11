Detto Fatto, la classifica degli ex dei vip e Bianca Guaccero racconta della proposta di matrimonio dell’ex marito (Foto)

Pomeriggio con Bianca Guaccero a Detto Fatto e arriva il momento della classifica del giorno di Joanthan Kashanian, oggi si parla degli ex dei vip e tra una ex coppia e l’altra all’esperto di gossip salta in mente di chiedere all’amica conduttrice del suo ex marito (Foto). La Guaccero in passato ha spiegato che è stato grande il dolore per il suo matrimonio con Dario Acocella finito come non avrebbe mai immaginato. Imbarazzante davvero dovere rispondere alla domanda sul come e lui le abbia chiesto di diventare sua moglie. Attimi di silenzio e di certo Bianca avrebbe voluto rispondere diversamente ma si è trattenuta e ha confidato quel momento. Alla fine si è sciolta e il suo racconto è stato molto carino. Era il giorno del suo compleanno, erano le tre di notte e si trovavano in casa di amici.

LA CLASSIFICA DEGLI EX DEI VIP A DETTO FATTO

“Il tuo ex come te l’ha chiesto?” e Bianca ha dovuto rispondere: “Era il giorno del mio compleanno alle 3 di notte a casa di amici. Mi ha dato l’anello con sopra il volto di un famoso cartone giapponese, un gatto; sapeva che amavo molto questo gattino. Me l’ha chiesto con questo anello di pochi euro perché io non amo i gioielli”. La Guaccero ha confermato ancora una volta la sua semplicità ma anche che non perdona e infatti un attimo dopo era Jonathan in forte imbarazzo.

Se avete perso la classifica e siete curiosi partiamo dal decimo al primo posto e ricorderete coppie dimenticate o che forse non avevate mai visto.

10 – Roberta Capua e Massimiliano Rosolino

9 – Alberto Tomba e Martina Colombari

8 – Stefano Bettarini e Samanta Togni

7 – Francesco Totti e Maria Mazza

6 – Simona Izzo e Maurizio Costanzo

5 – Carlo Conti e Roberta Morise

4 – Laura Chiatti e Francesco Arca

3 – Memo Remigi e Barbara D’Urso

2 – Red Canzian e Marcella Bella

1 – Manuela Arcuri a cui sono stati affibbiati tanti amori ma solo dal gossip