Jonathan Kashanian: Bianca Guaccero lo punge su Bianca Atzei e l’anello rimasto nel cassetto (Foto)

Grazie a Detto Fatto ci sono sempre più indizi che portano alla presunta storia d’amore tra Jonathan Kashanian e Bianca Atzei, ma parliamo in ogni caso di qualcosa che già è finito da tempo o forse per la cantante non è mai iniziato (foto). Che Jonathan abbia vissuto molto male il distacco con la cantante è un fatto noto, già in un’altra puntata di Detto Fatto durante una delle sue classifiche si bloccò del tutto vedendo una foto della Atzei, oggi è accaduto altro. Altra classifica, in scaletta gli ex dei vip e l’ex gieffino ed ex naufrago ha avuto la brillante idea di chiedere alla conduttrice come il suo ex marito le avesse fatto la proposta di matrimonio. Bianca Guaccero dopo qualche attimo di imbarazzo ha raccontato di quella sera speciale ma ha subito cercato il modo per vendicarsi del suo amico.

JONATHAN KASHANIAN E BIANCA ATZEI, E’ A LEI CHE VOLEVA REGALARE IL GIOIELLO PREZIOSO?

E’ stato proprio Jonathan a offrire la battuta su un piatto d’argento quando ha raccontato che anche lui aveva comprato un anello per una persona molto importante, un vero gioiello per una persona che amava ma che alla fine questo gioiello è rimasto nel cassetto. Ed ecco la Guaccero rispondere nei tempi giusti: “Potresti darlo a un’altra Bianca”.





“Chi la fa l’aspetti caro Jonathan” ha aggiunto facendo capire che se lei ha dovuto raccontare dell’ex marito, Dario Acocella, lui si è incastrato da solo parlando di quel gioiello che a questo punto sembra quasi sicuro fosse proprio per Bianca Atzei. Dunque, sulla splendida Isola dei famosi non è nata solo una bellissima e profonda amicizia, ma sembra proprio che poi ci sia stato altro e che purtroppo adesso non ci sia più niente, davvero più niente. Chissà se la bella cantante dirà qualcosa in più.