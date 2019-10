Imbarazzo a Detto Fatto, Jonathan vede una foto di Bianca Atzei e non riesce più a parlare (Foto)

Cosa è successo tra Jonathan Kashanian e Bianca Atzei? A Detto Fatto oggi uno scherzetto della regia o forse degli autori ha messo tutti in imbarazzo ma soprattutto l’amatissimo israeliano che dopo la prima reazione per un po’ non è riuscito a parlare (foto). Tutto è accaduto nella rubrica di oggi, Jonathan stava seguendo la classifica che riguarda gli uomini più bassi del mondo dello spettacolo, tra questi anche Max Biaggi. Da qui Jonathan ha parlato delle donne alte che sono state con l’ex motociclista ma poi è arrivata la foto di Bianca Atzei. Una immagine inaspettata che ha molto infastidito Kashanian che nonostante continuasse a chiedere scusa per la sua reazione ha avuto molta difficoltà nel riprendersi e continuare il suo spazio a tutto gossip e curiosità. Bianca Guaccero ha provato a chiedergli qualcosa, sapeva che erano amici. Nessuna risposta, solo silenzio e la supplica di cambiare argomento perché per raccontare ciò che è accaduto e che evidentemente gli fa ancora molto male ci vorrebbe una giornata intera.

UN BRUTTO LITIGIO HA DIVISO PER SEMPRE BIANCA ATZEI E JONATHAN KASHANIAN?

Adesso la curiosità ha preso un po’ tutti e se prima si immaginava che per i due ex naufraghi non ci fosse più un legame ora sembra realtà. L’ultimo loro scatto insieme risale allo scorso maggio, al matrimonio di Imma Battaglia ed Eva Grimaldi, poi non si sa cosa è successo. Di certo la cantante si è innamorata e fidanzata con la iena Stefano Corti.





Cosa c’è stato davvero tra Bianca e Jonathan? C’è chi parla non solo di amicizia ma anche di altro. Intanto, Kashanian ha continuato a scusarsi consapevole che le sue cose personali non dovrebbero entrare nel lavoro, che non avrebbe dovuto avere quella reazione ma in realtà la Atzei non doveva esserci in quella lista, almeno non oggi.