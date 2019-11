Laura Efrikian a Vieni da me, il dolore per la morte della prima figlia avuta da Gianni Morandi (Foto)

Era il 1967 e Laura Efrikina non dimenticherà mai quel dolore anche se non ha molti ricordi precisi ma a Vieni da me oggi ha raccontato della morte della sua prima figlia (foto). Laura era sposata con Gianni Morandi, un grande amore, e insieme hanno affrontato e superato tutto, anche il più terribile dei momenti. Erano altri tempi e il dolore poteva essere vissuto in maniera diversa, in quel momento ci fu del gossip ma solo adesso l’attrice ne parla. “Ero incinta per la prima volta e veramente Gianni in quel momento era esploso ed era difficile nascondere la gravidanza. A 20 anni poi non pensi che possa finire male, sei sicura che tutto andrà bene e invece poi la realtà ti mette davanti a un dramma”. La Efrikian non ha ricordi ben precisi: “Ho partorito a 8 mesi e ho dei ricordi a pezzi, ricordo il momento che ero a casa e nevicava era il 5 gennaio ed ero solo con mia nonna, poi ricordo la corsa in clinica e poi verso una sala operatoria e tutte le lenzuola bianche e poi torno nella camera. Vedono che mi arrivano tanti fiori e poi li portano via e sentivo una sensazione di disagio che non capivo e poi la voce di mio padre che dice che qualcuno me lo doveva dire”. Ha pensato che qualcosa non fosse andata bene .

LAURA EFRIKIAN E GIANNI MORANDI UN DOLORE IMMENSO VISSUTO INSIEME

“Venne Gianni e fu molto bravo, trovò le parole giuste. Due ragazzi che affrontano una tragedia…”. La figlia è morta dopo 9 ore di vita, non l’ha mai vista e pensa che anche Gianni Morandi non l’abbia mai vista. Quella stessa sera Morandi aveva un impegno di lavoro, c’era la finale di Scala Reale: “Lui andò a cantare perché lo spettacolo continua e fu un momento duro”.

Ricorda anche che nei giorni successivi la sua mamma si metteva sempre davanti al televisore quando apparivano magari delle pubblicità con i bambini; voleva proteggerla. Sono poi arrivati Marianna e Marco e la vita li ha premiati ma il matrimonio è purtroppo finito ma resta una bella storia d’amore.