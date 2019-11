20 anni che siamo italiani vince la serata ma senza botto nonostante tutti gli ospiti della prima puntata

Quante volte si è detto e scritto che in alcuni casi, gli ospiti non fanno gli ascolto? Eccone un’altra dimostrazione: la prima puntata di 20 anni che siamo italiani, con ospiti paragonabili a quelli di una serata del Festival di Sanremo, da Gianna Nannini a Mika passando per Laura Chiatti e Morgan, vince comodamente la serata ( e Canale 5 affonda ancora una volta) senza però entusiasmare. Il programma condotto da Gigi d’Alessio e Vanessa Incontrada è un buon prodotto per la prima serata di Rai 1, quello show nazional popolare che forse in Rai mancava da qualche tempo e che grazie alla semplicità dei due conduttori, perfetti nel loro ruolo, riaccende l’entusiasmo del pubblico. Purtroppo però, almeno questa prima puntata, non ha brillato particolarmente. Gli ascolti chiaramente sono ottimi ma restare sotto i 4 milioni di spettatori con ospiti di quel calibro, a nostro modesto avviso, non è un successo. Che poi il programma sia ben fatto è un altro discorso, visto che spesso, sulle nostre pagine, avete letto che quantità non fa qualità. Vanessa Incontrada e Gigi d’Alessio hanno portato sana spensieratezza in tv, con sorrisi e musica, con entusiasmo e voglia di divertirsi ma questo non significa necessariamente ascolti assicurati.

Vediamo quindi i numeri della prima serata di ieri, con i dati di ascolto relativi al 29 novembre 2019.

ASCOLTI TV 29 NOVEMBRE 2019: LA RAI VINCE FACILE MA NON FA IL BOTTO

20 Anni che siamo Italiani ha conquistato 3.886.000 spettatori pari al 19.3% di share.

Il Processo ha raccolto davanti al video 2.138.000 spettatori con il 10.2% di share.

Dati auditel a parte, la Rai sceglie una linea sicuramente non semplice da gestire, anche considerato il fatto che stasera vedremo un altro programma molto musicale ma regala al pubblico quel varietà che, nonostante gli anni passano, resta sempre nel cuore degli italiani. E chissà magari settimana prossima si potrà anche fare di meglio.