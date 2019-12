A Domenica IN l’esilarante intervista di Mara Venier a Paolo Bonolis è formidabile

Da Sanremo al matrimonio dei suoi figli, da Avanti un altro alla vita privata. Nella puntata di Domenica IN del primo dicembre 2019 si ride e si scherza con Paolo Bonolis che, nonostante gli occhi lucidi e qualche linea di febbre, ha regalato una delle miglior interviste viste in questa prima parte di stagione del programma di Rai 1. Una intervista esilarante, a tratti anche surreale. Del resto quando unici Mara Venier sempre pronta alla risata e al doppio senso, e Paolo Bonolis, ancora più pronto di lei il gioco è fatto. Ed è incredibile come Mara abbia anche cercato di far commuove Paolo, rivedendo alcune immagini del suo passato, parlando dei suoi adorati figli e del suo papà. Ma non ce l’ha fatta. Forse una delle poche volte in cui al posto della lacrime ci sono state tante, tante, risate. O meglio le lacrime ci sono state ma di felicità per le troppe risate fatte insieme.

A DOMENICA IN SI RIDE E SI SCHEZA CON MARA VENIER E PAOLO BONOLIS

“Mi piacerebbe avere anche a me queste star internazionali, anche io vorrei Hugh Grant” ha detto Mara. “E invece ti becchi me” ha risposto Bonolis. E poi una perla di Mara che ha confuso Mike Tyson con il mitico Muhammad Ali. E come non citare il momento in cui Mara ha chiesto a Paolo se si aspetta di diventare nonno. “E beh mio figlio ci dà dentro” ha detto Paolo svelando ironicamente che al contrario, lui si è divertito solo cinque volte. “Mi faccio paura” ha detto Paolo spiegando che le sue due mogli sono rimaste subito incinte. E poi ha iniziato a guardare Mara dicendole di stare attenta perchè forse anche il suo sguardo è pericoloso…

Tra le perle anche l’incontro con Freddy Mercury. “E si lui voleva continuare la serata…” ha detto Paolo. E Mara gli ha detto che poteva provarci visto che era Freddy Mercury. “A Mara provaci tu…” ha risposto il conduttore.

E per non farsi mancare nulla anche Bonolis in versione canterino!