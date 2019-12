Lo Zecchino d’oro riparte dal pomeriggio di Rai 1 alla prima serata di sabato con Antonella Clerici e Carlo Conti

Anche quest’anno torna in Rai il classico appuntamento con Lo Zecchino d’oro. Siamo giunti alla 62esima edizione e torna sul piccolo schermo il più importante festival delle canzoni per bambini in Italia! Cambia quindi il palinsesto di Rai 1 per la prima settimana di dicembre. Al pomeriggio spazio alla musica con La vita vita in diretta che si prende una pausa. Lo Zecchino d’oro andrà in onda il 4,5,6 e il 7 dicembre in diretta su Rai 1. Una coppia d’eccezione per la conduzione di questa edizione del Festival, due volti amatissimi dal pubblico, due grandissimi professionisti. Assisteremo al ritorno di Antonella Clerici su Rai 1 e al suo fianco il grande amico Carlo Conti.

La 62esima edizione dello ZECCHINO D’ORO andrà in onda per tre appuntamenti pomeridiani il 4, 5 e 6 dicembre su Rai1,in diretta dagli studi televisivi dell’Antoniano di Bologna; la finale di sabato 7 dicembre sarà invece in prima serata su Rai1 in diretta dall’Unipol Arena di Casalecchio di Reno (Bologna). E anche in prima serata ritroveremo Carlo Conti e Antonella Clerici; la direzione musicale sarà del Maestro Peppe Vessicchio; non mancherà ovviamente il Coro dell’Antoniano diretto da Sabrina Simoni e ci sarà la regia di Maurizio Pagnussat.

12 le canzoni inedite in gara-con le quali il repertorio sale a 776 brani-i cui temi vanno dagli animali ai sogni,dalla grammatica alle piccole grandi difficoltà di ogni giorno; 22 gli autori di testi e musiche scelti da una giuria mista di interni dell’Antoniano, Rai e personalità del mondo del giornalismo, della musica e dello spettacolo, tra cui il Maestro Peppe Vessicchio, lo scrittore e cantautore Gio Evane la youtuber e influencer Lasabrigamer;

16 i piccoli interpreti, con i quali sale a 1034 il numero di bambine e bambini che hanno partecipato alla manifestazione canora dalla prima edizione ad oggi; 65 i bambini del Coro dell’Antoniano diretto da Sabrina Simoni che canteranno insieme ai solisti.

LO ZECCHINO D’ORO IN ONDA DAL 4 DICEMBRE 2019 SU RAI 1

Per quello che riguarda le puntate pomeridiane, Antonella Clerici sarà madrina di questa edizione. Oltre ai bambini ci sarà spazio anche per ospiti speciali. Una giuria di ospiti eccezionali affiancherà la tradizionale giuria di bambini tra gli 8 e i 12 anni che avranno il compito di scegliere,tra quelle in gara, la canzone vincitrice di questa edizione.Una cucina sarà sempre aperta per suggerire la merenda del giorno ai piccoli telespettatori e alle loro mamme . Con il ritorno di Antonella Clerici non si poteva non pensare anche alle ricette!

Torna il Quizzecchino, un piccolo quiz per vagliare la preparazione degli ospiti sulla storia dello Zecchino d’oro,ma anche un’occasione per rivedere alcuni frammenti delle passate edizioni che sono rimaste nel cuore di molte generazioni di ascoltatori.

Ospiti in trasmissione,anche Lampo, Milady, Pilou e Polpetta, ovvero i Buffycats i quattro protagonisti della serie animata dal titolo 44 Gatti, prodotta da Rainbow spa in collaborazione con Antoniano Bologna e RaiRagazzi e in onda suRai Yoyo.

Il 4 dicembre inizia la gara con l’ascolto di 6 canzoni. Lo Zecchino d’oro, come detto in precedenza, andrà in onda alle 16,50 al posto de La vita in diretta. Il 5 dicembre la gara prosegue con l’ascolto delle altre 6 canzoni. Il 6 dicembre vengono riascoltate tutte e 12 le canzoni in gara in una versione ridotta.

Per la finale invece appuntamento al 7 dicembre in prima serata su Rai 1 con la proclamazione della canzone vincitrice, rigorosamente prima della mezzanotte!