Lucia Ocone sullo sgabello di Vieni da me mostra la panciera, il segreto di tante vip (Foto)

Ospite a Vieni da me oggi Lucia Ocone ci ha fatto sorridere per tutto il tempo della sua intervista e non solo quando Caterina Balivo ha mostrato alcune delle sue più famose imitazioni (foto). E’ con lei che è iniziato oggi il programma, bellissima in gonna di pelle aderente, tacchi a spillo e taglio di capelli cortissimo. E sono arrivate subito le prime risate quando sedendosi sullo sgabello più scomodo della Rai ha mostrato non volendo la panciera. Ormai l’abbiamo capito che i vip che vanno in tv o alle serate mondane nascondono un segreto, l’intimo modellante. Che ci sia bisogno di stringere un po’ fianchi, appiattire la pancia o snellire la coscia, c’è un modello per ogni esigenza. Così mentre Lucia Ocone tentava di apparire al meglio sullo sgabello è spuntato qualcosa dallo spacco della gobba. Per la Balivo si trattava di una giarrettiera, invece no, Lucia ha confessato ormai scoperta che indossava una bella panciera.

LUCIA OCONE DA ANNA MARCHESINI A MINA LE SUE IMITAZIONI SONO UNICHE

E’ la più brava tra le imitatrici e quando racconta della telefonata con la grande Mina ancora si emoziona. Un giorno incontrò Benedetta, la figlia di Mina, immediata la telefonata e quando le passò il cellulare non riuscì a dirle molto.

L’INTIMO MODELLANTE DI JENNIFER LOPEZ

L’INTIMO MODELLANTE PERFETTO PER TUTTE LE DONNE





Flavio Insinna è la sorpresa per lei, tantissimi complimenti dal conduttore a Lucia che confida: “E’ una di quelle persone che dopo tante ore di lavoro in una giornata la sera hai anche voglia di andarci a cena”. Ha una grande passione la Ocone, non solo lo spettacolo, ma anche i cani, chiede infatti di dare un’occhiata ai suoi profili social per capire come aiutare i cani offrendo coperte vecchie e altro