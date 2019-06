Jennifer Lopez meravigliosa in Gucci ma l’abito si apre e mostra il pantaloncino contenitivo (Foto)

Non volendo Jennifer Lopez ha svelato un suo segreto di bellezza, il pantaloncino contenitivo che farà tirare un sospiro di sollievo a tante donne (foto). E’ sempre meravigliosa l’attrice e cantante americana e di recente l’abbiamo ammirata ai CFDA Awards con lo spettacolare completo arancione che metteva in evidenza gli addominali scolpiti e un fisico che possiamo solo sognare; una vera icona della moda, suo il premio allo stile. Tutto confermato ma possiamo aggiungere che sotto il vestito, almeno quello di Gucci, c’è un aiutino. La biancheria modellante è la vera amica di ogni donna, quella che non ti tradisce e che ti fa apparire ancora più bella, senza rotolini, senza inestetismi. Pantaloncini contenitivi o qualcosa di simile che scolpiscono la figura, così tutte possiamo indossare l’abito più sottile o più aderente senza doverci preoccupare di niente. Anche Jennifer Lopez ha i suoi calzoncini contenitivi e questo ci fa davvero piacere, vuol dire che la perfezione non esiste ma che tutte possiamo apparire più in forma, basta qualche trucchetto sotto il vestito.

LA BIANCHERIA MODELLANTE DI JENNIFER LOPEZ

Jennifer Lopez ha svelato il suo segreto, un trucco che usano molte donne, se non tutte. Sotto uno splendido abito rosa salmone di Gucci, indossato per assistere alla cerimonia a scuola dove i suoi figli ritiravano i diplomi, i pantaloncini color carne, quelli che adesso tutte andremo ad acquistare, se non li abbiamo già ben sistemati nel nostro cassetto più ordinato.

Appena è arrivata a scuola tutti gli sguardi erano per JLo, 49 anni e un incanto di donna. Décolletées dal tacco altissimo chiuse da un laccio, capelli e trucco perfetti, tonicità da invidia e quel calzoncino che è apparso sotto la dispettosa gonna a portafoglio e che la rende ancora più incantevole perché vera, di certo adesso ancora più amata da tutte le donne.