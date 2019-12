A Uomini e Donne Giovanna Abate al bivio: tronista o fidanzata di Giulio Raselli. A breve la decisione

Il 4 dicembre 2019 è stata registrata a Roma una nuova puntata del trono classico di Uomini e Donne. Puntata sicuramente molto animata anche perchè, come avrete capito, le corteggiatrici di Giulio Raselli sono sul piede di guerra e continuano a essere. Nè Giulia nè Giovanna sembrano aver gradito gli atteggiamenti del tronista che è davvero molto in difficoltà. Protagonista di questa puntata però, più che Giulia è stata Giovanna. Come rivelano le anticipazioni di questa registrazione di Uomini e Donne, la Abate infatti sarebbe stata spalleggiata da molte persone presenti in studio, dagli opinionisti agli ospiti mentre il povero Raselli sarebbe stato subissato di critiche. Giovanna continua a mantenere la sua posizione dicendo che il tronista avrebbe potuto corteggiarla in modo diverso e che invece si è comportato male sminuendo quello che è stato il percorso insieme. Giulio però ribadisce più volte di non volerla perdere e di essere quasi pronto per questa scelta. Ma Giovanna non gli crede e non vuole esser presa in giro. Arrivano per lei molti complimenti, anche quelli di Lorenzo Riccardi, ospite della puntata insieme alla sua Claudia. Entrambi invitano Giovanna a dare meno sicurezze a Giulio visto che lui sembra essere certo che Giovanna voglia uscire insieme a lui dal programma.

La Abate però pensa che dirà di no se Giulio dovesse sceglierla. E si inizia quindi a fare anche dell’ironia sul fatto che Giovanna possa diventare la nuova tronista. Infatti, sempre nella registrazione di ieri, per chi si fosse perso le anticipazioni, Veronica Bruchielli ha deciso di lasciare il trono.

A UOMINI E DONNE L’IRONIA PROPOSTA DI MARIA PER GIOVANNA: IL TRONO

Maria quindi chiede a Giovanna di accomodarsi sul trono per provare a capire quello che si prova. Così mentre la ragazza si accomoda sulla poltrona rossa, Giulio invece si siede sulla poltrona di corteggiatori. E quando Maria gli chiede che cosa pensi della ragazza come tronista sottolinea che è bellissima come sempre.

Alla fine però Giovanna, chiaramente fa capire che non potrebbe mai accettare un trono e che probabilmente, a oggi, non se la sentirebbe neppure di dire no a Giulio visto che prova qualcosa di vero per lui. A quando i petali di rosa al centro dello studio?