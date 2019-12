A Uomini e Donne un altro abbandono con una “scelta obbligata” tra insulti e critiche

E’ stata registrata oggi 4 dicembre 2019 a Roma una nuova puntata di Uomini e Donne. E ovviamente arrivano le anticipazioni che ci rivelano quello che è successo in questo nuovo appuntamento con il trono classico. Che il pubblico non ci sta capendo molto, lo dimostrano gli imbarazzanti ascolti delle puntate dedicate ai ragazzi. Non a caso nella speranza di risollevare le sorti dei tronisti attuali, e di non disperdere troppi punti di share, la redazione sta invitando le coppie amatissime dal pubblico. Oggi ad esempio sono tornati Lorenzo e Claudia e ci sono stati anche Natalia e Andrea, entrambe le coppie affiatatissime!

E non ci stanno capendo molto neppure i protagonisti di questa stagione di Uomini e Donne. Vi avevamo già detto che Veronica Burchielli stava pensando se lasciare il trono o continuare, visto che pensava ancora ad Alessandro Zarino. In questa puntata la ragazza, dopo aver incontrato a Napoli l’ex tronista, ha preso la sua decisione. Volete scoprire che cosa ha deciso di fare? Ecco le anticipazioni dettagliate che arrivano dal Blog del Vicolo delle News.

UOMINI E DONNE NEWS E ANTICIPAZIONI: VERONICA LASCIA IL TRONO?

In studio si parla subito di quello che Veronica ha deciso di fare. La ragazza viene subito insultata da Tina, che le dice di essere una falsa e inizia un duro faccia a faccia tra le due che se ne dicono di ogni. Comunque, tornando a quello che è successo a Napoli, Alessandro sembra non fidarsi di Veronica. Per cui è tornato in studio solo per raccontare quello che è successo ma non ha intenzione di restare a corteggiare Veronica. La ragazza commenta le parole di Alessandro dicendo che il suo percorso nel programma avrebbe senso solo se si fosse anche lui tra i corteggiatori, visto che ci tiene a questa conoscenza. Alessandro però ha chiuso con Uomini e Donne e non ha intenzione di fare il corteggiatore.

A questo punto quindi Veronica decide di lasciare il trono. Non assistiamo a una vera e propria scelta. La ragazza dice che vuole lasciare il programma per cercare di conoscere fuori Alessandro.

Ecco se forse qualche settimana fa in studio non ci fosse stato tutto quell’accanimento verso Zarino, il suo sarebbe stato, al fianco di Veronica, un bel trono. Oggi invece a Veronica non crede nessuno, il pubblico ha bocciato l’atteggiamento di tutti verso Alessandro e gli ascolti sono calati…

