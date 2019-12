Anna Foglietta a Vieni da me ha incontrato suo marito grazie ai social (Foto)

Stasera potremo seguire Anna Foglietta nel ruolo di protagonista di Storia di Nilde e a Vieni da me l’attrice ha guardato commossa le immagini della docufiction che andrà in onda su Rai 1 (foto). Un’emozione diversa invece quando ha confidato come ha conosciuto suo marito. Lo ha incontrato su Facebook, un mi piace e un commento ma in realtà si conoscevano già da tempo, da ben 16 anni, dagli anni del liceo, solo che non si erano mai parlati. Anna Foglietta è sempre stata innamorata di quel ragazzo che sulle scale del liceo la imbarazzava, poi la vita fa dei giri straordinari e scoprono che erano fatti l’uno per l’altra. E’ stato lui a corteggiarla e Anna ha cercato di abbreviare i tempi, per non fare passare altri 16 anni. “Se mio marito è così bello è soprattutto merito di mia suocera”, ha un bellissimo rapporto anche con lei e non a caso sia la suocera che la sua mamma si occupano dei loro tre figli.

ANNA FOGLIETTA PRESENTA IL MARITO E FA I COMPLIMENTI ALLA SUOCERA

Lorenzo, Nora e Giulio sono i loro tre bambini, bellissimi ma richiedono tante attenzioni e per fortuna ci sono le mamme ma c’è anche una tata. Hanno 18 mesi di differenza l’uno dall’altro ma adesso la Foglietta sembra non avere più attenzione di avere altri bambini. E’ molto concentrata sul suo lavoro, sempre più soddisfazioni, dal dopo festival di Sanremo all’importante fiction che andrà in onda stasera.





Una docufiction su Nilde Iotti, c’è anche materiale di repertorio che si alterna a finzione scenica, per questo è una docufiction. “Abbiamo cercato di rivelare aspetti inediti e un po’ segreti di questa donna che ha vissuto e sofferto moltissimo. La sua lotta politica ha trasformato le nostre vite, è stato un presidente della Camer super partes, non ha mai favorito il suo partito, il partito comunista; è stata sempre considerata il migliore presidente di tutti i tempi”.





