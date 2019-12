Alessio Zucchini a Vieni da me dalla mamma giovanissima alla sua compagna

Graditissimo ospite oggi a Vieni da me il giornalista del Tg 1 Alessio Zucchini; graditissimo soprattutto al pubblico femminile visti i continui complimenti. Restio nel parlare della vita privata, Caterina Balivo riesce solo a fargli dire che è impegnato, ma non aggiunge se sia sposato o fidanzato, né rivela il nome della sua campagna. Parla invece della sua mamma, giovanissima, lui è nato quando aveva solo 16 anni ma non è per questo è stata una madre amica, anzi essendo così giovane riusciva a scoprire velocemente le sue marachelle. Caterina Balivo tira fuori il ricordo legato a Sabrina Ferilli: Alessio Zucchini arrossì in studio durante il telegiornale per i complimenti dell’attrice. Ha sempre sognato di diventare giornalista, il suo esempio da seguire è sempe stato Paolo Frajese che purtroppo non ha conosciuto.

ALESSIO ZUCCHINI DAL TG 1 A VIENI DA ME

E’ di certo uno dei giornalisti più noti del Tg1, tutto per lui è iniziato perché i genitori gestivano una radio locale e lui si incantava seguendo i telegiornali, il suo mito. Oggi così famoso, così ammirato e sempre così professionale, anche ospite della Balivo. Mai sopra le righe e mai una parola di troppo, anzi la conduttrice fatica un po’ nel fargli dire qualcosa in più che lo riguarda più da vicino. In studio tutte le signore presenti sono affascinate dai suoi modi; scorrono vecchie immagini ma lui è sempre lo stesso. Chi sarà la compagna di Zucchini? Al momento non si sa, la sua identità resta segreta ma nel frattempo scoprendo che il bel giornalista è impegnato ha infranto molti cuori.

A VIENI DA ME RACHELE MONTELLA CONTINUA OGNI TANTO A SPARIRE DALLO STUDIO

Curiosando scopriamo che è sposato e padre di due figli ma non c’è altro che riguardi la donna che è accanto ad Alessio. Alle sue ammiratrici non resta che seguire le notizie al telegiornale.





