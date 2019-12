Carlo Conti porta torta e complimenti ad Antonella Clerici, si festeggia allo Zecchino d’Oro (Foto)

Il compleanno di Antonella Clerici non poteva passare inosservato ma allo Zecchino d’Oro prima tutto lo spazio per i bambini e le canzoni e poi sui saluti finali è arrivato Carlo Conti con la torta per la festeggiata (Foto). Gran sorpresa per Antonella Clerici che sapeva sarebbe arrivato il suo caro amico ma non sapeva nulla della torta e che lui si stava affacciando dietro le sue spalle avvisando i telespettatori che dopo la pubblicità sarebbe arrivato anche lui. Una torta gigante, una torta a più piani per il compleanno di Antonella che sorpresa e felice come una bambina ha abbracciato il suo fratellone. Solo lui poteva chiederle in diretta “Quando ti sposi visto che la torta è a piani come quelle nuziali?”. Una domanda che la conduttrice davvero non si aspettava, una domanda a cui non sa rispondere ma ci pensa lui ad abbracciarla e a riempirla di complimenti. Tutti in piedi per la Clerici, per il successo di questo Zecchino d’Oro.

LA SORPRESA DI CARLO CONTI AD ANTONELLA CLERICI

Carlo Conti non smette di complimentarsi con lei, è il direttore artistico di questo evento giunto alla 62esima edizione; non aveva dubbi sulla bravura della collega ma poter dire che tutto è stato perfetto è una gran soddisfazione. Proprio nella puntata di oggi Antonella Clerici ha confidato che è felice di avere avuto l’opportunità di presentare Lo Zecchino d’Oro, che non si è mai divertita tanto. Sempre a suo agio dal primo all’ultimo secondo, una padrona di casa unica.





Tra un complimento e l’altro Conti le fa notare che non c’è l’età sulla torta, non importa quanti anni abbia compiuto oggi Antonella, sono 57 ma nessuno lo dice in tv, non li dimostra e non sembra nemmeno consapevole di averli tutti. Domani si continuerà a festeggiare, sempre allo Zecchino d’Oro, in prima serata alle 21:25 con Carlo Conti, Antonella Clerici e i bambini con le loro bellissime canzoni.