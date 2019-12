Mara Venier pronta ad aprire La porta dei sogni a Natale: le anticipazioni

Intervistata da Chiara Maffioletti, per Il Corriere della sera, finalmente Mara Venier ha regalato qualche indizio al suo pubblico che non vede l’ora di seguire il nuovo programma in onda in prime time nel periodo di Natale. Parliamo de La porta dei sogni, il programma che Mara ha accettato di condurre perchè travolta e conquistata dal progetto e dalle proposte fatte dagli autori. Anche in questa intervista per il Corriere, la conduttrice ribadisce che le sarebbe bastata la sua di Domenica, la sua Domenica IN. Che non avrebbe voluto anche la prima serata ma che alla fine è arrivata, e in fondo va bene anche così! Mara è quindi pronta per La porta dei sogni e finalmente arrivano anche delle anticipazioni. Il programma, che dovrebbe fare il suo debutto il 20 dicembre in prime time, è stato registrato. Non sono mancate anche alcune frecciatine di Mara, non in questa intervista ma in altre occasioni, sul budget avuto dalla sua squadra di lavoro. In particolare nella puntata di Domenica IN durante la quale aveva ospitato Gigi d’Alessio e Vanessa Incontrada, faceva notare che, a differenza degli ospiti arrivati nel loro show, per La porta dei sogni non ci sono state le stesse possibilità…Del resto il programma, dal poco che abbiamo capito, non è fatto per personaggi famosi ma per gente comune che ha un sogno da realizzare, con l’aiuto di Mara. E molto spesso questo sogno non ha a che fare con un personaggio famoso, almeno si spera…

MARA VENIER PARLA DE LA PORTA DEI SOGNI: LE ANTICIPAZIONI

Saranno tre le puntate del programma che sarà diviso in due parti. Nella prima Mara incontra le persone che hanno chiesto il suo aiuto e cerca di capire insieme a loro qual è il sogno che vogliono realizzare. Nella seconda parte succede il piccolo “miracolo”. Mara ha spiegato che non potrà essere sempre presente nella fase di realizzazione del sogno in quanto i suoi impegni le hanno impedito di poter essere disponibile per tutte le registrazioni.

Qualche piccola anticipazioni dalla sua intervista per il Corriere della Sera:

Entro nelle storie che mi vengono raccontate: mi commuovo nel capire quali sono i sogni che vivono dentro queste persone. Anche se sono tutti molto diversi. Per esempio ho conosciuto una donna malata di Parkinson, una mamma e una sportiva. Ecco, lei ha voluto scalare una montagna

Per vedere tutto il resto l’appuntamento è nella prima serata! Mara ha anche rivelato che avrà un look diverso, dice di non essere abituata al prime time: ha già dimenticato le edizioni dell’Isola dei famosi con le sue indimenticabili paillettes? E le puntate di Tu si que Vales da record di ascolti al sabato di Canale 5?