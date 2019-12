Jonathan a Detto Fatto, cosa usano le vip per la bellezza è la sua classifica di oggi

Puntata del 10 dicembre 2019 per Detto Fatto e come sempre è da non perdere la classifica di Jonathan Kashanian sui vip; oggi sui segreti di bellezza dei personaggi famosi, soprattutto delle donne. Anzi è una classifica in cui Jonathan rivela cosa usano le donne del mondo dello spettacolo per restare giovani e belle senza fare ricorso alla chirurgia estetica o magari aggiungendo questi trucchi ai ritocchini. Dalla numero 10 si parte con Martina Colombari che usa per il suo bellissimo viso una crema che contiene una sostanza che rilascia il baco da seta, soluzione perfetta per chi ha la pelle secca e per chi soffre di acne. Nono posto per Arisa che preferisce la bava di lumaca ma non quella contenute nelle creme, la cantante si sottopone ai trattamenti con le lumache direttamente sul viso. Non è una soluzione che piace a molte, Bianca Guaccero non lo farebbe, intanto sembra fare benissimo alla pelle. Si passa a Monica Bellucci che usa l’ago lifting per stimolare la microcircolazione, quindi niente di invasivo ma agopuntura.

I SEGRETI DI BELLEZZA DELLE VIP

Per Sophia Loren a 85 anni sembra non ci sia stato nessun ritocco ma non tutti le credono. Intanto, la sua dieta è a base di spaghetti e per la pelle usa l’olio di oliva. Jonathan aggiunge che anche Carol Alt lo sua sempre per struccarsi. Passiamo a Simona Izzo che mischia il colostro di vacca nei trucchi; qualcosa di simile fa Mariah Carey che sceglie il latte vaccino per la sua pelle, sembra dia tonicità.





Belen si affida alla crioterapia, la terapia del freddo, per alcuni davvero una cosa insopportabile ma lei resiste il tempo necessario per tonificare tutto e restare giovane. Anne Hathaway usa la pupù degli uccellini e sembra che lo faccia anche Tom Cruise. La Paltrow invece si fa pungere dagli insetti sul viso: il veleno degli insetti distende la pelle. Sandra Bullock al quarto posto usa la crema per i disturbi del lato b, così sgonfia le borse quindi lo usa come contorno occhi. Elisabetta Canalis si sottopone a un prelievo di sangue al braccio, si ottiene il plasma che rigenerato si inietta nel viso , è il metodo PRP. Lory Del Santo fa un trattamento al veleno d’api. Madonna è al primo posto della classifica con i suoi bagni nel ghiaccio a cui aggiunge subito dopo una bella bevuta di un bicchiere di un liquidi molto particolare. Jonathan non rivela quale sia ma l’abbiamo capito tutti.