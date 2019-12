A Chi l’ha visto torna il caso Chico Forti: si cerca la verità per il nostro connazionale rinchiuso in carcere in America

In queste settimane si è tornato a parlare del caso Chico Forti, in particolare in seguito a una inchiesta che Le Iene stanno conducendo, avendo anche la possibilità di parlare proprio con l’uomo che si trova in carcere, da ormai 20 anni, negli Usa. La trasmissione Chi l’ha visto, che già in passato si era occupata del caso, ne tornerà a parlare nella puntata di oggi 11 dicembre 2019. Questa sera nello studio di Rai 3, si tornerà quindi a informare il pubblico della trasmissione di quello che sta succedendo tra Italia e Stati Uniti.

L’odissea per Chico inizia nel febbraio del 1998 quando Dale Pike, figlio di Anthony Pike, dal quale Chico stava acquistando il Pikes Hotel, a Ibiza, viene trovato assassinato sulla spiaggia di Sewer Beach, Miami il 15 febbraio. Chico viene arrestato per l’omicidio di Dale. Tutto inizia da una bugia perchè Chico, dopo aver appreso della morte di Dale, nell’interrogatorio con la polizia americana, nega di averlo incontrato il giorno prima. Aveva infatti avuto paura di poter essere accusato di qualcosa. E forse aveva ragione visto che da quel momento tutti gli occhi sono puntati su di lui. Inizia un processo lungo e ricco di contraddizioni, di prove non prese in considerazione, una sorta di complotto. Tutto porta a pensare che Chico sia l’assassino ma quello che manca, tra l’altro, è il movente. Si scopre infatti che Dale non avrebbe avuto motivo di odiare Chico per l’acquisto del famoso hotel a Ibiza perchè in realtà, il padre, non glielo stava vendendo, non avendo più lui le quote . Insomma una storia ricca di buchi neri, con Chico che da 20 anni continua a proclamarsi innocente. E oggi, nella puntata di Chi l’ha visto, ascolteremo una testimonianza inedita che riguarda proprio questa vicenda.

A CHI L’HA VISTO UNA TESTIMONIANZA INEDITA SUL CASO CHICO FORTI

Nella puntata di oggi ci sarà una testimonianza inedita a “Chi l’ha visto?” Ad uccidere sarebbe stato un altro, lo afferma un consulente finanziario che non è stato ancora ascoltato dalle autorità statunitensi né italiane.

