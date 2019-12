A Vieni da me l’omaggio alla mamma di Al Bano: “Ciao Signora Jolanda” (Foto)

La morte della mamma di Al Bano Carrisi è un momento di tristezza che coinvolge tutti e oggi in tv non c’è trasmissione, conduttore e ospite che non dedichi un pensiero a mamma Jolanda (foto). A Vieni da me Caterina Balivo sceglie lo spazio di Bruno Vespa per fare un omaggio al cantante alla sua mamma che non c’è più. Vespa è molto legato ad Al Bano infatti commenta che gli vuole molto bene, è una persona che stima molto, si è fatto da solo, è una persona vera, genuina. Molto del merito è di sua madre. Tante volte l’artista di Cellino è stato ospite a Porta a Porta, anche mamma Jolanda si è seduta sulla poltrona del suo studio televisivo. Gli autori di Vieni da me hanno ripescato quelle immagini, la puntata in cui lei raccontava del suo figlio adorato e poi l’arrivo di Al Bano, il bacio alla mamma, il suo sorriso tutto per lei, i suoi grazie e la canzone da dedicargli. “Mamma solo per te la mia canzone vola, mamma sarai con me tu non sarai più sola”, momenti dolcissimi.

“CIAO SIGNORA JOLANDA” E’ L’ADDIO DI CATERINA BALIVO ALLA MAMMA DI AL BANO

“Mamma Jolanda è stata una istituzione, io voglio molto bene ad Al Bano. Tutte le mamma dovrebbero essere immortali” ha commentato Bruno Vespa aggiungendo: “Quando una mamma se ne va se ne va un pezzo grosso della tua vita, un pezzo di noi. Io sono padre ma la madre è un’altra cosa, è diversa dal padre”. E’ così per molti, la mamma è una parte fondamentale della vita, quando va via il dolore e il vuoto sono immensi.

“Ci stringiamo al dolore della famiglia di Al Bano, li omaggiamo con la canzone che Al Bano ha cantato alla mamma da Bruno Vespa” e dopo le immagini l’ultimo saluto: “Ciao Signora Jolanda”.