Luca Cordero di Montezemolo a Vieni da me si commuove per Edwige Fenech e il ricordo di un bambino (Foto)

Nessuno si aspettava di vedere Luca Cordero di Montezemolo così commosso a Vieni da me e non solo per il suo sostegno di sempre a Telethon ma anche per la storia d’amore vissuta con Edwige Fenech (foto). Un amore durato ben 17 anni con la splendida attrice ma finito tanto tempo fa. Non l’ha mai dimenticata, si commuove quando Caterina Balivo mostra la sua foto, le loro foto insieme, erano giovani. “17 anni della mia vita, mi commuovo se ci ripenso perché è stata una donna molto importante della mia vita ed è una bellissima persona”. Si commuove davvero Montezemolo, gli occhi pieni di lacrime ed è un’emozione che lascia tutti senza parole. La Balivo si riprende e tenta di chiedergli altro, di parlare della loro storia, delle lacrime che sta trattenendo ma il suo ospite è bravissimo a cambiare discorso e a tornare sull’argomento principale, la ricerca, Telethon, le donazioni al 45510. Ricorda Fabrizio Frizzi, anche lui una persona bellissima, anche lui ha dato tantissimo per la raccolta fondi per la ricerca.

IL RICORDO DI LUCA CORDERO DI MONTEZEMOLO DI UN BAMBINO MALATO

Tra i suoi ricordi da presidente di Telethon c’è quello di tante famiglie meravigliose che nonostante i problemi veri, i figli con malattie gravi gli hanno mostrato forza, coraggio e serenità: “Ringrazi Dio prima per quello che hai e poi per la forza che ti danno queste famiglie meravigliose”. Se avesse solo la metà dei loro problemi sa che non sarebbe in grado di avere la stessa serenità delle persone che grazie a Telethon ha incontrato negli anni.

Ricorda un bimbo di 7 anni che gli disse: “Tu hai fatto vincere tanto alla Ferrati e sarai capace di far vincere Telethon perché trovi una medicina prima che io muoia. Buttiamoci nel foco dopo avere sentito le parole di questo bambino”. 45510!