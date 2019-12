Anche Ognuno è perfetto trionfa in prime time: Rai 1 chiude l’anno in bellezza

Con i dati auditel del 16 dicembre 2019 in mano ci poniamo una sola domanda: perchè la Rai ha scelto di mandare in onda per settimane le repliche di Montalbano avendo a disposizione dei prodotti di altissimo livello? Un mistero che nessuno forse ci spiegherà mai. La media del prime time a furia di repliche si è probabilmente anche inclinata leggermente, rispetto a una programmazione con nuove visioni. Il motivo di tutto questo a noi probabilmente, resterà ignoto. La Rai chiude però davvero alla grande il suo 2019. Anche la fiction Ognuno è perfetto infatti, viaggia a numeri altissimi: una media di oltre 4,5 milioni di spettatori per la prima puntata in onda il 16 dicembre 2019 e picchi di oltre 6 milioni per una storia che ci porta nel mondo di Rick, dei ragazzi che affrontano la vita pur sapendo di dover gestire mille difficoltà. E’ una storia non banale, non al miele. E’ uno spaccato di vita quotidiana che doveva essere raccontato e che la Rai coraggiosamente manda in onda. Forse ci si credeva poco vista la collocazione quasi natalizia della fiction che andrà in onda con l’ultima puntata il 23 dicembre? Neppure questo lo sapremo mai ma per il momento Rick, Tina e tutti gli altri hanno conquistato il pubblico di Rai 1 che ha eletto la fiction Ognuno è perfetto programma più visto della serata, doppiando Canale 5.

Ma vediamo i numeri.

OGNUNO E’ PERFETTO VOLA SU RAI 1: SI CHIUDE IN BELLEZZA L’ANNO D’ORO DELLE FICTION

Ognuno è Perfetto 4.617.000 spettatori pari al 20.7% di share. Su Canale 5 – dalle 21.43 all’1.20 – Live – Non è la D’Urso 2.080.000 spettatori pari al 13.1% di share. Su Rai2 Natale a Casa Battista 1.270.000 spettatori pari al 5.6% di share. Su Italia 1 Pan – Viaggio sull’isola che non c’è ha intrattenuto 1.272.000 spettatori (5.5%). Su Rai3 Report ha ottenuto 2.073.000 spettatori pari all’8.9%. Da notare gli ascolti di Report che tallona Canale 5 che si piazza al secondo gradino del podio di pochissimo.

A proposito del programma di Canale 5 possiamo solo dire che, con quel poco che ha, la d’Urso al momento fa davvero dei miracoli. Pensiamo anche alla domenica pomeriggio: Mara Venier intervista Tiziano Ferro ed Elisabetta Canalis, la d’urso Floriana Secondi e l’ex di Paola Caruso…Una riflessione sull’utilità di mandare in onda Live in prime time andrebbe fatta.

Su Rete4 Quarta Repubblica 979.000 spettatori con il 5.4% di share. Su La7 Grey’s Anatomy 570.000 spettatori con uno share del 2.5%. Su Tv8 Spectre 565.000 spettatori con il 2.8%. Sul Nove Pizza Hero – La Sfida dei Forni 290.000 spettatori con uno share dell’1.3%.