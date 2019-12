Ognuno è perfetto la nuova fiction di Rai 1: la storia di Rick in prima serata

L’autunno delle fiction e serie tv di Rai 1 è andato alla grande. E adesso in prime time arriva un’altra fiction che di certo conquisterà il pubblico. Ognuno è perfetto è il titolo della nuova serie tv che sbarca prima di Natale nel prime time della rete ammiraglia Rai. Tra i protagonisti Edoardo Leo, Nicole Grimaudo e Cristiana Capotondi, tre numeri uno del cinema e del mondo della tv italiano. Ma la storia, questa volta offre anche un altro punto di vista, quello di chi per la prima volta si cimenta con un lavoro così importante.

Scopriamo qualche dettaglio in più sulla fiction in onda dal 16 dicembre su Rai 1.

OGNUNO E’ PERFETTO LA NUOVA FICTION DI RAI 1: ECCO LA STORIA DI RICK

Rick (Gabriele Di Bello) è un ragazzo di 24 anni, ha la Sindrome di Down e gli stessi desideri di tutti i suoi coetanei: è stufo dei “finti tirocini” e vuole un lavoro vero. Suo padre Ivan (Edoardo Leo) ha da poco ceduto l’attività per dedicarsi interamente a lui e consentire alla moglie Alessia (Nicole Grimaudo) di riprendere la sua carriera.

Un giorno, grazie ad un amico, Rick trova lavoro nel reparto packaging dell’Antica Cioccolateria Abrate, una piccola azienda diretta da Miriam (Cristiana Capotondi) e fondata dalla famiglia di sua madre Emma (Piera degli Esposti). Creato da Miriam, il reparto packaging è affidato a uno straordinario gruppo di ragazzi disabili con i quali Rick fa subito amicizia: Cristian (Lele Vannoli), il gigante buono, un ragazzo problematico facilmente irritabile ma dal cuore grande; Cedrini (Aldo Arturo Pavesi) il caporeparto, pignolo e serioso, a volte intransigente ma che sa pentirsi e tornare sui suoi passi; Django (Matteo Dall’Armi), lavoratore pigro e svogliato, un “tombeur de femmes” un po’ spaccone che nasconde una profonda sensibilità e Giulia (Valentina Venturin), una romantica sognatrice amante della poesia, che cerca il suo principe azzurro e adora i matrimoni. Nell’Antica Cioccolateria Abrate Rick ritrova finalmente il suo buon umore. Si lega a Emma che diventa la sua più fidata confidente, ottiene la stima e l’apprezzamento di Miriam e dell’intero reparto packaging, conquista la fiducia di suo padre Ivan sempre troppo premuroso.

Non manca ovviamente anche il capitolo dedicato all’amore! Rick rimane ammaliato dal dolce sorriso di Tina, una giovane collega di origine albanese che ricambia da subito lo stesso sentimento. Ma come ogni storia d’amore che si rispetti, il percorso dei due ragazzi sarà ricco di ostacoli e imprevisti. L’incontro con Tina sarà per Rick solo l’inizio di una grande avventura. Per proteggere il loro amore, infatti, Rick dovrà sfidare pregiudizi, oltrepassare frontiere…Un lungo viaggio nel quale tutti i protagonisti della serie saranno chiamati a dare il loro contributo.

“Ognuno è Perfetto” ci porta in modo inedito nel mondo della disabilità e di chi si trova a viverla tra mille ostacoli, avendo nel cuore i desideri di tutti. Ci racconta con ironia la possibilità di uno sguardo dove la diversità vista con occhi nuovi diventa forza. La serie è una coproduzione Rai Fiction-Viola Film, in collaborazione con il CPTV RAI di Torino, prodotta da Alessandro Passadore. La sceneggiatura porta la firma di Fabio Bonifacci, la regia è di Giacomo Campiotti, che si è trovato davanti all’inedita sfida di dirigere un gruppo di talentuosi ragazzi disabili.

L’appuntamento con la prima puntata di Ognuno è perfetto è per il 16 dicembre 2019, la seconda puntata andrà in onda il 17 mentre il ciclo di tre appuntamenti in prime time si concluderà il 23 dicembre, a poche ore dal Natale!