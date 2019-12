Canale 5 si accende per le feste: la nuova programmazione del day time nel periodo di Natale

Quale sarà la nuova programmazione di Canale 5 nei giorni di festa? Lo scopriamo proprio oggi nel nostro pezzo dedicato alle feste e a quello che andrà in onda tra Natale e Capodanno su Canale 5. La programmazione cambia a partire dal 23 dicembre ( anche se già il 22 non vedremo Domenica Live ma vedremo il Rewind e non vedremo le amate soap di Canale 5). Poi da lunedì ecco la nuova programmazione che prende il via, si cambia il 24, il 25 e il 26 di nuovo, essendo giorni di festa. Ma vediamo in generale quella che dovrebbe essere la struttura del day time di Canale 5 a partire dalle 9.

CANALE 5 A NATALE: COME CAMBIA LA PROGRAMMAZIONE NELLE FESTE

Mattino 5 già questa settimana non è andato in onda e non andrà in onda nelle feste. Al posto del programma di Canale 5 vedremo infatti dei film. Poi ci sarà Forum di Natale alle 11. E il pomeriggio di Canale 5 come cambia nelle feste? La giornata tipo è quella del 23 dicembre ( nei giorni di festa infatti poi si cambia ancora ma vi terremo aggiornati anche in merito).

Alle 13,40 subito dopo il Tg5 andrà in onda Una vita che prende per tutto il periodo di Natale, il posto di Beautiful. A seguire andrà in onda un bel film di Natale, vedremo anche dei film in prima visione. Dopo il film spazio a Il segreto. La soap spagnola andrà in onda intorno alle 16,20 in versione ridotta con una puntata più breve. Infatti alle 17 andrà poi in onda un film natalizio, sempre in prima visione ( almeno nei primi giorni di programmazione). Resta invece confermato Conto alla rovescia che andrà in onda sempre nelle feste. Confermato anche Striscia la notizia.

Vi diremo presto poi quella che sarà anche la programmazione nei giorni di festa e quindi il 24, giorno della Vigilia, il 25 Natale e il 26 giorno di Santo Stefano.

LA PROGRAMMAZIONE DEL 24 DICEMBRE 2019: LE SOAP ANDRANNO REGOLARMENTE IN ONDA

La programmazione classica dovrebbe riprendere poi regolarmente a gennaio 2020, precisamente il 7.