Antonella Clerici illumina Sanremo Giovani con l’abito dorato e la semplicità di sempre (Foto)

Il suo nome è attualmente fuori dai palinsesti Rai ma le scelte di Carlo Conti e Amadeus riportano Antonella Clerici in tv e ieri sera l’abbiamo rivista in vesta di giurata per Sanremo Giovani (foto). Unica donne tra le altre colonne storiche, da Pippo Baudo a Carlo Conti, Piero Chiambretti e Gigi D’Alessio, lei non poteva che brillare. Il pubblico la adora, avverte la sua mancanza in tv, un suo programma, ma di quelli cuciti a misura per lei, quelli che emozionano e per i quali c’è bisogno di conduttrici vere. Per il prime time di Rai 1 Antonella Clerici ha scelto una bella scollatura, niente di eccessivo se il resto è di un’eleganza che mette tutti a tacere. Le paillettes in tv per lei sono necessarie quasi quanto i microfoni, portano allegria nelle case dei telespettatori, non le indossa di certo nella vita di tutti i giorni. “Scelte difficili… sono tutti bravi questi ragazzi” commenta sui social mostrando un suo scatto tra una pausa e l’altra del programma.

ANTONELLA CLERICI BELLISSIMA NEL SUO ABITO DORATO A SANREMO GIOVANI

Tanti come sempre i cuori per lei, i protagonisti in cucina de La prova del cuoco non le fanno mai mancare un like, un commento pieno d’affetto. La tv ha bisogno di donne come lei, attente alla bellezza ma senza la necessità che questa sia motivo di ossessione. Non esagera con i ritocchini, quelli sono una realtà e dovrebbero servire per invecchiare bene, non è per tutte così.

Gli abiti di Enrico Coveri che alterna alle gonne di Giada Curti, i capelli lasciati ricci, il make up perfetto ma più di tutto c’è la sua solarità. Deliziosa tra gli altri colleghi voluti da Amadeus, attendiamo adesso di vederla sul palco del festival di Sanremo.