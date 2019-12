Ascolti tv, Michelle batte Amadeus e Sanremo Giovani: con o senza annuncio BIG il risultato non cambia

Non è una delle serate preferite del pubblico, questo lo si era capito sin dalla prima sperimentazione. Parliamo della serata dedicata a Sanremo Giovani, tornata in auge quest’anno con il desiderio di Amadeus di dare più spazio alle nuove proposte, dopo la presentazione dei brani e la prima fase del torneo nel corso di Italia sì. Esperimento nuovamente bocciato: gli ascolti tv di Rai 1 crollano, dopo il disastro del giovedì sera anche al venerdì si fa flop con All Together Now, in vistoso caso, che riesce comunque a battere la rete ammiraglia. Il pubblico si sintonizza altrove facendo registrare ascolti molto bassi a Rai 1 e Canale 5. Ma tra i due duellanti, ha la meglio Canale 5 che vince la serata per un soffio.

Con o senza Big, tra l’altro, il risultato non cambia. Gli ascolti della serata dedicata a Sanremo Giovani , programma in onda il 19 dicembre 2019 su Rai 1, sono in linea con quelli delle edizioni precedenti, nonostante in passato, fossero stati annunciati i BIG in gara. Al pubblico poco importa: si aspetterà il 6 gennaio senza particolari ansie. Forse sono più gli addetti ai lavori a essere interessati a questi nomi che i telespettatori.

Ma vediamo i numeri per la serata di ieri.

ASCOLTI TV 19 DICEMBRE 2019: CHE FLOP PER RAI 1 IL SANREMO GIOVANI DI AMADEUS

Vediamo quelli che sono stati i dati auditel della serata di ieri.

Sanremo Giovani 2.332.000 spettatori pari al 13% di share. Su Canale 5 All Together Now 2.583.000 spettatori pari al 14.7% di share. Su Rai2 Principe Azzurro Cercasi 1.426.000 spettatori pari al 6.5% di share.

Il podio quindi vede Canale 5 battere Rai 1 e Rai 2 piazzarsi sul terzo gradino.

Su Italia 1 The Divergent Series: Insurgent 1.212.000 spettatori (5.6%). Su Rai3 La Ragazza del treno 1.061.000 spettatori pari ad uno share del 4.7%. Su Rete4 Dritto e Rovescio t 1.115.000 spettatori con il 6.5% di share. Su La7 Piazza Pulita 1.030.000 spettatori con uno share del 5.9%. Su TV8 Revenant – Redivivoil 2.6% con 495.000 spettatori mentre sul Nove I Pinguini di Mr. Popper 349.000 spettatori (1.6%).