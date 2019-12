Rossella Brescia e Luciano Cannito a Vieni da me, la gelosia della ballerina che imbarazza il suo compagno (Foto)

A Vieni da me oggi Rossella Brescia entra in studio emozionatissima per abbracciare una ragazza, una ballerina che un attimo prima aveva raccontato la sua storia, poco dopo è entrato anche il compagno, il coreografo Luciano Cannito. Pronti per le domande a due e si inizia con il primo bacio, è stato in un ascensore, erano in un teatro, stavano preparando uno spettacolo, solo un bacio a stampo, un momento imbarazzante per entrambi, erano come due ragazzini di 15 anni (foto). Sono simpaticissimi, si prendono un po’ in giro, Rossella commenta il disordine del compagno che “vive in un mondo tutto suo” e quando torna a casa lascia tutto sulla tavola e al momento di cena lei deve prima sistemare e poi apparecchiare. Cannito non è d’accordo, lui non è disordinato ma si fa perdonare dicendo che la splendida ballerina non ha difetti se non che per cambiare qualcosa che ha sempre fatto in un modo nella vita ci mette un’eternità. Altra domanda: l’ultima scenata di gelosia di Rossella. “Poiché reputo la gelosia un virus inutile in una coppia, ti assicuro è un virus che paralizza le coppie”, per lui la gelosia è solo insicurezza, non è geloso, mentre Rossella confessa altro.

LA GELOSIA DI ROSSELLA BRESCIA A VIENI DA ME

“Ha chiamato una ballerina Musa Mia, ma come fino a poco tempo fa ero io la musa sua”. Cannito non crede alle sue orecchie, come può raccontare una cosa del genere, un episodio troppo personale, cosa dirà la ballerina di quello spettacolo che ascolta questa confidenza. Caterina Balivo è dalla parte delle donne, dalla parte di Rossella, per difenderla mostra un video di un bel po’ di anni fa e Cannito era giovanissimo, vestito con tanti indumenti, quasi irriconoscibile.

Rossella Brescia confessa per la prima volta al suo fidanzato che si informa, cioè spia cellulari, agende, ogni cosa possibile se lui le lascia in giro. Anche in sala prova: “Basta che io entri un attimo e scopro tutto “ma in realtà non ha mai scoperto nulla.