Film di Natale in tv, Natale a Evergreen-La lettera perduta su Rai 2: la trama

Che Natale sarebbe senza film natalizi in tv? Un Natale chiaramente triste! Ma la programmazione della Rai ci regala una sfilza di film tra prime visioni e grandi classici assolutamente da non perdere. Il 23 dicembre inizia una nuova settimana e inizia anche per Rai 2 una nuova programmazione pomeridiana: al posto di Detto Fatto andranno in onda gli amatissimi film di Natale. Si inizia oggi 23 dicembre 2019 con il film Natale a Evergreen-La lettera perdura. Si tratta di una prima visione. Non ci resta che scoprire la trama del film in onda questo pomeriggio dalle 14 su Rai 2. Buona visione a voi!

FILM DI NATALE IN TV OGGI: NATALE A EVERGREEN – LA LETTERA PERDUTA, LA TRAMA

(Christmas in Evergreeen – Letters to Santa) 1^ TV assoluta

con Jill Wagner, Mark Deklin, Holly Robinson Peete

La protagonista del film è Lisa Palmer, giovane e rampante interior designer, con il pallino delle decorazioni natalizie; Lisa decide di passare il Natale nella piccola cittadina dov’è nata e che ha lasciato quando era molto piccola: Evergreen. Poco prima di arrivare in città, incontra sulla strada Kevin Miller in panne con il vecchio furgone che ha in prestito. I due si rincontrano poi in città in varie situazioni, finchè finiscono per collaborare nel mettere a posto il vecchio emporio della città pieno di ricordi per tutti, che dopo la morte della proprietaria, Daisy, è in stato di abbandono, per provare a venderlo rapidamente. Kevin che normalmente si occupa di ristrutturazioni sa cosa fare e Lisa ha molto gusto ed esperienza. Sistemando il negozio viene fuori una vecchia lettera scritta a Babbo Natale molti anni prima da un misterioso K. Miller che tutti identificano con Kevin.

Nella lettera viene espresso il desiderio che il Natale ad Evergreen torni ad essere quello di una volta con tutte le sue tradizioni. Così tutta la comunità si impegna a ripristinarle nel tentativo di rendere più appetibile il negozio. Alla fine lo stile di vita di Evergreen, i ricordi di bambina e l’amore per Kevin convincono Lisa a prendere una decisione che però non vi sveliamo per non rovinarvi il gran finale…

Appuntamento su Rai 2 con il film di Natale in onda oggi alle 14.