La prova del cuoco a Natale: Elisa Isoardi ci regala le ricette di Natale

Appuntamento da non perdere oggi 23 dicembre 2019 con una nuova puntata de La prova del cuoco. Il programma condotto da Elisa Isoardi ci terrà infatti compagnia anche nella settimana di Natale non andrà in onda solo a Natale: gli altri giorni della settimana le ricette non mancheranno!

Che cosa vedremo quindi nei quattro appuntamenti della settimana natalizia? Scopriamolo insieme! Le puntate saranno sicuramente ricche di magia natalizia con tanti ospiti speciali che faranno compagnia a Elisa Isoardi e Claudio Lippi.

LA PROVA DEL CUOCO A NATALE: LE RICETTE DEL 23 DICEMBRE 2019

La settimana de La prova del cuoco si apre con il “Duello dei Campioni” e saranno Michelangelo Sparapano e Luca Natalini a dover dimostrare quanto valgono, cucinando con tre ingredienti completamente a sorpresa. Prima Prova Individuale con Alessandra Spisni e dopo torna il “matador dei fornelli” David Povedilla. La Gara Finale vedrà un duello tra Paolo Zoppolatti e Luigi Pomata, che cucineranno insieme a due concorrenti d’eccezione: Pino Insegno ed Anna Falchi.

A commentare e votare, una giuria di tre esperti: la chef Cinzia Fumagalli, il critico gastronomico Lorenzo Sandano e lo storico di cucina Carlo Spallino Centonze.

LA PROVA DEL CUOCO A NATALE: LE RICETTE DEL 24 DICEMBRE 2019

Una puntata speciale all’insegna della musica con il coro Milleunavoce, che delizierà con allegre canzoni natalizie. Ospiti speciali di questa puntata, Carmen Di Pietro e Manuela Villa. Tra gli ingredienti da usare in questa puntata il cappone. Daniele Persegani preparerà un sontuoso primo piatto di pesce. Pasquale Rinaldo e Martino Scarpa si sfideranno nella Gara Finale. Sorbillo farà una golosa pizza.

LE RICETTE DI SANTO STEFANO A LA PROVA DEL CUOCO

Eleonora Giorgi e Simona Izzo, ospiti speciali di questa puntata; insieme a loro si preparerà il “panettone gastronomico”, in una Prima Manche che avrà come protagonisti Natale Giunta e Daniele Persegani. Per le Prove Individuali, due duetti d’eccezione: le amiche dell’aperitivo Natalia Cattelani e Luisanna Messeri prepareranno un golosissimo tronchetto di pandoro, mentre Alessandra Spisni e Angelica Sepe cucineranno un primo piatto unendo la cultura emiliana e quella campana. Gara Finale tra Joseph Micieli e Ginevra Antonini.

LA PROVA DEL CUOCO A NATALE: LE RICETTE DEL 27 DICEMBRE 2019

La settimana si chiude con le ricette del 27 dicembre per poi tornare in onda il lunedì. E’ una giornata speciale questa perchè il 27 dicembre è il compleanno di Elisa Isoardi. Diego Bongiovanni e Joseph Micieli cucineranno in una Prima Manche a tema “coscette di pollo”. Prove Individuali interpretate dal “cuoco del mare” Gianfranco Pascucci e dal “re della pasticceria” Sal de Riso. La Gara Finale vedrà un duello tra il “vulcanino” Natale Giunta e il “cuoco scienziato” Riccardo Facchini.

Buona settimana di Natale a tutti voi!