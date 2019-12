Elisa Isoardi in lacrime a La prova del cuoco dopo le parole di Claudio Lippi e il video della mamma (Foto)

Buon compleanno a Elisa Isoardi che oggi compie 37 anni e che ha festeggiato a La prova del cuoco, ma sembra non in diretta, infatti ieri sera dopo la mezzanotte la conduttrice ha postato su Instagram una foto dalla montagna, dalla casa della sua mamma. Non potevano però mancare gli auguri e i fiori in tv con un bel messaggio da parte di Lippi. Fiori coloratissimi per la bella Elisa Isoardi ma a commuoverla è stato il grazie del suo collega che lei hai voluto un anno fa come ospite in questo stesso giorno a La prova del cuoco e in questa edizione sempre al suo fianco. “Un anno che tu hai vinto tanto soprattutto da donna ma anche da grande professionista” e bastava già questo a commuoverla ma sono poi arrivate immagini della sua mamma, dalla casa in montagna.

ELISA ISOARDI COMMOSSA NEL GIORNO DEL SUO COMPLEANNO

Lippi ha poi annunciato il regalo più gradito, il video messaggio della sua mamma. Seduta sulla poltroncina accanto all’albero di Natale con i suoi due cani c’è la mamma di Elisa che le racconta che ha preparato tutti i suoi piatti preferiti e che l’aspetta. La Isoardi non trattiene le lacrime spiega che non torna a casa da un anno esatto e che lì è un altro mondo.





Racconta che è ancora una casa come quelle di una volta, hanno la stufa a legna e non hanno il gas: “Cuciniamo e ci riscaldiamo con la stufa a legna” e ha nostalgia di quella vita dove ritrova tutta la semplicità vissuta da bambina. “La mamma poi è sempre la mamma” conclude asciugando le lacrime e riprendendo la voce per andare avanti. Intanto, sul suo profilo social tanti gli auguri di buon compleanno, anche quelli di Antonella Clerici. Anche Sal De Riso prepara una torta speciale per lei e si continua a festeggiare.