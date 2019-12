Da Noi a ruota libera si chiude in bellezza: Carlo Conti e Francesca Fialdini si baciano

Puntata molto divertente quella di Da Noi A Ruota Libera in onda il 29 dicembre 2019. La Fialdini chiude il suo anno in grande, con una piacevolissima intervista a Carlo Conti. Il suo programma, sotto la lente di ingrandimento da parte dei critici televisivi che non lo amano particolarmente, ha invece conquistato una bella fetta di pubblico che resta sintonizzato su Rai 1 dopo la fine di Domenica IN per seguire Da noi a ruota libera. La puntata di fine anno ha visto Carlo Conti protagonista. Come saprete, il conduttore non ama moltissimo parlare della sua vita privata ed evita sempre di rispondere alle domande più particolari che gli vengono fatte nel corso delle interviste. Ricordiamo un “sbottonamento” maggiore solo da Maurizio Costanzo, per l’Intervista. E infatti anche ieri a Francesca Fialdini, Conti ha cercato di buttarla sulla risata e l’intervista lo ha visto anche impegnato nel tentativo di baciare la bella conduttrice, che peraltro si chiama anche Francesca come sua moglie!

“Solo adesso mi rendo conto che...” era la prima domanda imbarazzante alla quale Carlo Conti avrebbe dovuto rispondere. Il conduttore l’ha subito buttata sulla risata, dicendo di essersi reso conto che finora non ha mai baciato Francesca Fialdini e forse è arrivato il momento di farlo!

Il conduttore ha scherzato anche con la domanda successiva e poi ha davvero tentato di baciare, mentre la conduttrice stava al gioco, la collega.

CARLO CONTI E FRANCECA FIALDINI: IL BACIO NELLA PUNTATA DI DA NOI A RUOTA LIBERA

“Prima o poi mi leverà lo sfizio di…” era la seconda domanda fatta. Lo sfizio di fare cosa? Ma ovviamente di baciare Francesca Fialdini e così i due conduttori hanno improvvisato un bacio cinematografico da veri attori.

Per chi si fosse perso questo momento, ecco il video

Tanta complicità e sano divertimento per Carlo Conti e Francesca Fialdini.