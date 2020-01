Milly Carlucci a Vieni da me rivela altro sul Cantante Mascherato (Foto)

Cassettiera per Milly Carlucci a Vieni da me ma solo per rispondere alle domande sul Cantante Mascherato (foto). Sale l’ansia per i protagonisti del nuovo programma di Rai 1 e la conduttrice è bravissima a fare salire la curiosità. Sappiamo molto ma sappiamo allo stesso tempo davvero poco su ciò che vedremo stasera in prime time. Le maschere le abbiamo viste così tante volte che le consociamo benissimo ma chi si nasconde sotto è ancora un gran mistero. Alla giuria un ruolo centrale e saranno Mariotto, Francesco Facchinetti, Patty Pravo, Flavio Insinna e Ilenia Pastorelli a divertirsi più di tutti. Rossella li ha intervistati tutti ma nessuno sa niente e nessuno deve sapere niente. Avranno un binocolo per guardare ogni dettaglio e altri indizi che dovremo seguire. Intanto, anche la Carlucci a Vieni da me ha svelato un altro particolare: uno dei personaggi mascherati ha condotto più di 20 programmi. Indizio che si aggiunge a quelli che rivelano che un cantante mascherato ha venduto tantissimi dischi, un altro ha vinto più volte Sanremo, un altro ha condotto molto più di 20 programmi. Sembra facile ma non lo è per niente.

MILLY CARLUCCI ENTUSIASTA PER IL CANTANTE MASCHERATO

Scappa subito via Milly, ha le prove del programma, mancano ormai poche ore. Anche il pubblico sarà mascherato, non capiamo il motivo ma 300 persone avranno la loro mascherina. Al pubblico da casa il compito di votare ma anche qui c’è la strategia perché tra i due ultimi della serata uno dovrà uscire e sarà quello che dovrà togliere la maschera, l’altra proseguirà il gioco. Ai telespettatori la decisione ma dovranno premiare la bravura del personaggio o soddisfare la curiosità e togliergli la maschera?





Sale davvero la curiosità perché davvero tutto è top secret. Appuntamento a stasera mentre a Vieni da me si continuano a fare ipotesi su chi si nasconde dietro le maschere. In molti dicono che potrebbe esserci Lorella Cuccarini ma lei è troppo impegnata in tv.