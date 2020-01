Il cantante mascherato CONIGLIO chi è: chi si nasconde sotto le grandi orecchie

Si è tenuta oggi la conferenza stampa di presentazione de Il cantante mascherato il programma di Rai 1 condotto da Milly Carlucci al debutto il 10 gennaio 2020 in prime time. Visto il grande lavoro promozionale fatto da tutta la squadra Rai, è praticamente impossibile non sapere di che cosa si tratti! Ma per chi non lo sapesse rispieghiamo tutto: 8 vip in gara saliranno sul palco del Cantante mascherato indossando un costume, tra i quali il coniglio, e canteranno. Gli artisti in gara non sono necessariamente dei cantanti, possono essere anche attori, personaggi del mondo dello sport o dello spettacolo! Tra gli otto costumi in gara nella prima edizione de Il cantante mascherato ci sarà anche quelli di coniglio! Come avrete capito nessuno, a parte Milly Carlucci e gli autori dei singoli personaggi, sanno chi si nasconde “dentro” il costume. Tra le otto maschere in gara c’è appunto coniglio. Dalle fattezze sembrerebbe essere un uomo: ma chi si nasconde davvero sotto il costume di coniglio?

Vi ricordiamo che alla fine di ogni puntata, la giuria decreterà un vincitore ma anche un peggiore. L’ultimo in classifica sarà eliminato e solo a quel punto avrà modo di “buttare giù la maschera” e svelare la sua identità.

IL CANTANTE MASCHERATO CHI E’ CONIGLIO: CHI SI NASCONDE DIETRO IL COSTUME DELL’ATLETICO ANIMALE?

Il coniglio sembrerebbe essere un uomo, ma potrebbe essere anche una donna. Ha un fisico sicuramente longilineo, sembra essere in ottima forma. Indossa un costume che in qualche modo ricorda un biker, ma non solo. Vedendolo così di impatto, a intuito abbiamo pensato al mago Antonio Casanova, che nei suoi servizi di Striscia la notizia usa spesso un costume simile. Inoltre il coniglio sarebbe significativo perchè tra i principali trucchi dei maghi c’è quello di estrarre un coniglio dal cilindro. Tra l’altro oggi Milly Carlucci ha anche rivelato che i concorrenti hanno scritto dieci libri e Casanova ha al suo attivo diverse pubblicazioni. Che ne dite?

Sui social invece uno dei nomi più frequenti, attribuito alla maschera di coniglio è quello di Francesco Monte. Un altro nome che circola molto sui social è quello di Irama. Considerato però il fatto che pare l’ex vincitore di Amici avesse un brano in corsa per Sanremo 2020, ci sentiremmo di escluderlo, visto che se fosse stato accettato, non avrebbe potuto esser presente; ma anche queste sono supposizioni, per cui tutto è davvero possibile! Anche il nome di Morgan era circolato sui social ma considerata la sua partecipazione a Sanremo, possiamo escluderlo.

E secondo voi chi si potrebbe nascondere dentro il costume di coniglio? Vi ricordiamo che la prima puntata de Il cantante mascherato andrà in onda il 10 gennaio 2020 alle 21,20 su Rai 1.

