Il cantante mascherato UNICORNO chi è: chi si nasconde dietro il costume sognante

Oggi 8 gennaio 2020 la conferenza stampa di presentazione della prima edizione de Il cantante mascherato, il talent show che nel mondo ha riscosso un grandissimo successo. Numeri altissimi che hanno portato Milly Carlucci, la Endemol e la Rai a investire su questo progetto. Manca ormai pochissimo: il 10 gennaio 2020 in onda la prima puntata durante la quale conosceremo gli 8 vip, otto artisti famosissimi in Italia e non solo, che parteciperanno allo show del venerdì sera di Rai 1. Tra i concorrenti in gara c’è UNICORNO, o meglio un artista che ha scelto di indossare il costume da unicorno. Chiaramente anche in questo caso, tutto top secret: nessuno sa chi c’è nascosto sotto un costume molto vaporoso che lascia immaginare che, sotto all’abito, ci possa essere una donna. Ma come ha ricordato Milly Carlucci, nulla è come sembra.

Dalla conferenza stampa di oggi sono arrivati altri indizi molto vaghi. Milly ricorda che gli otto concorrenti sul palco de Il cantante mascherato sono famosissimi. Hanno anche scritto dieci libri ma nessun indizio diretto per poter capire chi si nasconda sotto il singolo costume. Ovviamente il toto nome sui social, ancora prima di vedere la prima puntata de Il cantante mascherato è iniziato , e abbiamo provato a raccogliere delle ipotesi.

IL CANTANTE MASCHERATO CHI E’ UNICORNO? CHI SI NASCONDE DIETRO QUESTA MASCHERA?

Secondo i fans del programma, che stanno cercando indizi analizzando tutti i dettagli del costume e anche del camerino dove l’artista passa il suo tempo tra le prove e le esibizioni, sotto il costume di unicorno, che dovrebbe appartenere a una donna, potrebbe esserci la cantante Federica Carta. Ex concorrente di Amici, lo scorso anno Federica ha partecipato anche al Festival di Sanremo ed è seguitissima sui social. L’unicorno pare sia il suo animale preferito.

Per altri invece sotto il costume dell’unicorno ci sarebbe Cristina d’Avena . Corteggiata da anni da tutti i conduttori dei reality, la famosa cantante delle sigle dei cartoni animati potrebbe finalmente aver accettato uno show che sembra essere fatto per lei. Certo, non riconoscere la voce di Cristina è davvero difficile ma potrebbe anche essere lei la concorrente mascherata!

Tra gli altri nomi circolati sui social anche quelli di Ornella Muti e quello di Orietta Berti. Non ci resta che aspettare la prima puntata dell show di Rai 1. Vi ricordiamo che alla fine della puntata scopriremo il nome di un artista, il peggiore della serata, che sarà costretto a togliersi la maschera. Ascolteremo poi le esibizioni di tutti i concorrenti e avremo modo di farci una idea sulle possibili identità!

