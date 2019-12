Il cantante mascherato LEONE, chi è il vip che si nasconde dietro la criniera ?

Manca ormai pochissimo all’esordio del nuovo programma di Rai 1 Il cantante mascherato. Come saprete il reality show andrà in onda al venerdì sera e sarà affidato a Milly Carlucci. Vi abbiamo già parlato delle prime due maschere presentate, quella del mastino napoletano e dell’angelo. Ma chi si nasconde dietro il costume del leone? Chi è il vip che indossa questa maschera? Potrebbe essere una donna anche se il costume da leone fa pensare a un uomo. Nel format si sa, nulla è come sembra, del resto lo scopo del gioco, oltre a essere perfetti nelle esibizioni, è anche quello di celare e camuffare la voce, in modo che pubblico a casa e giuria non scoprano subito l’identità del concorrente.

Il costume del leone è sicuramente molto curato, come anche gli altri costumi visti fino a questo momento e presentati da Milly Carlucci. C’è la classica criniera, c’è anche una cinturona che in qualche modo porta a pensare anche al mondo della lotta. Davvero difficile provare a indovinare chi possa essere la persona che si nasconde dietro al costume di leone e neppure sui social ci si sbilancia più di tanto.

Ricordiamo che in ogni puntata i concorrenti VIP con i loro costumi, si esibiranno e saranno giudicati dalla giuria chiamata a dare dei voti e fare quindi anche una classifica. Alla fine di ogni puntata ci sarà un ultimo classificato e questo concorrente dovrà togliersi la maschera per dire chi era e svelare quindi la sua identità.

IL CANTANTE MASCHERATO LEONE: CHI SI NASCONDE DIETRO QUESTO COSTUME?

Difficile davvero provare anche solo a fare delle ipotesi ma possiamo fare il nostro nome. Se il leone fosse il costume di Luca Ward? Il doppiatore e attore sembra avere un fisico presentante e poi c’è il legame con il mondo del Re Leone, il film della Disney. Infatti Luca Ward presta la voce a Mufasa, il padre di Simba. Un altro nome che ci viene in mente è quello di Batistuta. Non ci risulta che l’ex calciatore di Fiorentina e Roma sia un abile cantante ma di certo ha orbitato nel mondo di Milly Carlucci, partecipando a Ballando con le stelle anche come ballerino per una notte. Il legame con il costume sarebbe il suo soprannome. Infatti Gabriel Batistuta è conosciuto in tutto il mondo con il nomignolo di Re Leone.

L’appuntamento con Il cantante mascherato è per il 10 gennaio 2020 con la prima imperdibile puntata. Noi ci saremo e voi?

