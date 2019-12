Il cantante mascherato PAVONE: chi si nasconde dietro il costume dell’animale vanitoso?

Si scaldano i motori in vista della prima edizione italiana de Il cantante mascherato. Il programma condotto da Milly Carlucci andrà in onda dal 10 gennaio 2020. E oggi abbiamo visto una sorta di anticipazione di quello che accadrà nel reality di Rai 1. La Carlucci ci tiene tantissimo al format e vuole che il pubblica capisca fino in fondo quanto lavoro c’è dietro questo programma. Dalle maschere alle coreografie: tutto è pensato per tenere il mistero, per far si che nessuno scopra chi ci sia dietro questa maschera. Tra i protagonisti della prima edizione de Il cantante mascherato c’è il pavone. Pochissimi indizi in merito a questo personaggio che sembra essere un uomo, almeno dalle fattezze. Milly ha voluto anche precisare una cosa: ogni VIP ha scelto il costume da utilizzare per questo viaggio nel mondo de Il cantante mascherato. Non è detto che rispecchi la sua personalità. Milly infatti ha spiegato: “Potrebbe aver scelto la maschera perchè vorrebbe essere per la prima volta in questo modo“. Quindi difficile da capire l’identità dei personaggi perchè non è detto che dietro al pavone si nasconda una persona che nella vita reale è abbastanza vanitosa, ad esempio.

IL CANTANTE MASCHERATO: CHI E’ IL PAVONE? CHI E’ IL VIP CHE SI NASCONDE DENTRO IL COSTUME?

Chi si nasconde dietro le fattezze del pavone? Davvero difficile immaginarlo. Milly ha anche spiegato che i personaggi tra di loro non si conoscono. Hanno una stanza tutta loro, come abbiamo visto nella puntata speciale dedicata al Cantante mascherato in onda a Santo Stefano su Rai 1. Durante le prove vanno in giro con una tuta nera e con una scritta “non mi parlate”. I VIP che partecipano al gioco non si conoscono tra di loro e non si sono mai parlati. Solo Milly Carlucci e gli autori sanno chi si nasconde dietro le maschere scelte.

Grande attenzione ai particolari: le maschere sono state prodotte in Italia e molti dettagli sono stati realizzati in 3D.

Nessun indizio quindi sull’identità del pavone. La Carlucci spiega inoltre che nel corso del programma vedremo delle clip con le voci modificate. Solo al momento dell’esibizione si sentirà quella che è la vera voce del vip e si potrà provare a supporre chi sia.

