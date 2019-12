Il cantante mascherato BARBONCINO chi è: potrebbe essere una cantante donna che ama gli animali

Il 10 gennaio 2020 andrà in onda la prima edizione italiana de Il cantante mascherato: lo show ha riscosso successo in tutti i paesi durante i quali è andato in onda e piace tantissimo al pubblico. Milly Carlucci ha deciso di portare in Italia il format e per questo in estate è volata negli Usa per studiare al meglio il format e dare una nuova interpretazione tutta italiana al reality . Tra i protagonisti della prima edizione de Il cantante mascherato ci saranno 8 vip e uno di loro ha scelto il costume del barboncino. Ma chi si nasconde dietro questa maschera? Milly ha provato a dare degli indizi in generale. Ha parlato di un cast davvero famoso: i protagonisti del reality infatti hanno portato a casa ben 5 vittorie al Festival di Sanremo, ad esempio. Hanno condotto decine di programmi in onda nella tv italiana, hanno girato il mondo per i loro concerti, hanno venduto migliaia e migliaia di dischi. Gli indizi in merito alle identità dei protagonisti però sono pochissimi ed è davvero difficile provare a capire chi si nasconda dietro a queste maschere.

CHI E’ IL LEONE DE IL CANTANTE MASCHERATO-LEGGI QUI

IL CANTANTE MASCHERATO: CHI E’ IL BARBONCINO?

Per quanto riguarda il barboncino, a ben guardare la maschera, anche nelle fattezze e nei movimenti che fa, sembrerebbe che si tratti di una donna. Le braccia infatti sono particolarmente sottili e le forme sembrano essere quelle di una signora. Mai dire mai però, potrebbe essere chinque. Gli autori de Il cantante mascherato hanno dato qualche indizio in merito a questa maschera. Ci raccontano che il Barboncino è Socievole, gioioso contento e proviene da una stirpe importante di cani…

Questo pomeriggio su Rai 1 è andato in onda uno speciale dedicato proprio al nuovo programma di Milly Carlucci e sui social si è iniziato a fare delle ipotesi. In merito al barboncino ad esempio, molti spettatori hanno fatto il nome di Ornella Vanoni. Potrebbe essere lei? E se fosse invece una cantante donna che ha una grande passione per gli animali? Potrebbe essere magari Paola Barale?

Ricordiamo che Milly Carlucci ha spiegato che non necessariamente la maschera rispecchia il modo di essere di una persona, o quello che piace al VIP. Ma si potrebbe trattare di una proiezione, di un suo modo di vedere le cose. Per cui indovinare chi si nasconde nel costume non sarà affatto semplice…

Il cantante mascherato BARBONCINO chi è: potrebbe essere una cantante donna che ama gli animali ultima modifica: da