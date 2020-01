Luciana Littizzetto torna a Che tempo che fa dopo la caduta e l’operazione: scopriremo comesta

Come farà Luciana Littizzetto a sedersi sulla scrivania di Fabio Fazio dopo il brutto incidente di cui è stata protagonista che l’ha costretta prima a mettere il gesso e poi a sottoporsi a una operazione proprio a Capodanno ? Lo scopriremo seguendo la puntata di Che tempo che fa in onda oggi su Rai 2. Nel comunicato stampa ufficiale della Rai si legge infatti che Luciana sarà presente in questa prima puntata del 2020 di Che tempo che fa. Scopriremo le sue attuali condizioni di salute. Immaginiamo che con grande ironia la comica parlerà di quello che le è successo e racconterà i dettagli di questo suo bizzarro capodanno, passato tra sala gesso e sala operatoria.

Luciana aveva aggiornato gli oltre 2,5 milioni di followers che la seguono sui social, sulle sue condizioni di salute rassicurando tutti. Dieci giorni di riposo, la sedia a rotelle e tanti libri da leggere, visto che non c’era molto altro da fare. Come e se arriverà nello studio di Rai 2 questo non lo sappiamo. Potrebbe anche esserci un collegamento con la casa di Luciana visto che immaginiamo potrebbe avere ancora bisogno di qualche giorno di riposo senza strapazzare la gamba.

Ma tutto questo lo scopriremo solo nel corso della puntata di Che tempo che fa in onda oggi 12 gennaio 2020 su Rai 2. Nel frattempo vediamo chi ci sarà nello studio di Fabio Fazio con le anticipazioni di questa puntata.

CHE TEMPO CHE FA ANTICIPAZIONI E OSPITI 12 GENNAIO 2020

In esclusiva e per la prima volta nello studio di Che Tempo Che Fa la vicepresidente della Camera dei deputati Mara Carfagna.

Piero Angela, da oltre quarant’anni il più amato divulgatore scientifico della tv, che ha festeggiato i suoi 91 anni. E ancora il giornalista Ferruccio De Bortoli, in libreria dal 23 gennaio con “La ragione e il buonsenso. Conversazione patriottica sull’Italia”, scritto con Salvatore Rossi; Vincenzo Mollica, lo storico giornalista Rai che quest’anno festeggia i 40 anni di carriera; Ilary Blasi, una delle più amate regine della tv; Annalisa e il rapper Rkomi, insieme in alta rotazione radiofonica con il brano “Vento sulla Luna”; lo storico dell’arte e critico Flavio Caroli; Enrico Brignano con un monologo inedito; l’astrologo Paolo Fox, con l’oroscopo del 2020.

Appuntamento alle 20,35 con una nuova puntata di Che tempo che fa su Rai 2.