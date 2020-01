Le amiche della madre di Luigi Favoloso a Pomeriggio 5: supponiamo che anche lei sia complice, noi prese in giro

“Io e la mia amica non vogliamo passare per le persone che hanno aiutato la madre di Favoloso, a Torre del Greco si mormora e noi non vogliamo essere messe in mezzo” queste le parole di due amiche di Loredana, la madre di Luigi Mario Favoloso in diretta oggi a Pomeriggio 5. Le due signore, che sono state molto vicine alla madre dell’imprenditore scomparso da Torre del Greco il 29 dicembre 2019, oggi però vogliono spiegare a tutti che non hanno nulla a che fare con questa vicenda, qualora si acclarasse che non è mai esistita nessuna scomparsa.

LE AMICHE DELLA MADRE DI LUIGI FAVOLOSO A POMERIGGIO 5 PRENDONO LE DISTANZE DA LEI

“I telespettatori si aspettano che voi essendo amiche della madre di Luigi, voi siate qui per confermare le sue parole ma forse avrete qualcosa di diverso da dire” ha detto Barbara d’urso annunciando la presenza in studio di due signore che hanno qualcosa da dire in merito alla vicenda che ha coinvolto Loredana, la madre di Luigi Favoloso.

Il giornalista Vito Francesco Paglia spiega che queste due signore sono state vicine alla madre di Favoloso, tanto che erano insieme a lei anche negli ultimi giorni, una di loro l’ha accompagnata a Roma quando doveva andare in una trasmissione.

“Noi le siamo state molto vicine, Libera l’ha anche accompagnata a Roma. Le siamo state vicine fino a che degli elementi non ci sono parsi chiari, avevamo qualche dubbio. In ogni caso pensavamo che stesse all’oscuro, pensavamo che magari lei non sapesse…Noi siamo qui a prendere le distanze. Noi eravamo con lei fino a domenica, lei insisteva a raccontarci le sue cose. Noi ci siamo sentite prese in giro perchè noi siamo state davvero amiche. Questa cosa ci ha destabilizzato” hanno detto le amiche di Loredana.

“Noi non vogliamo entrare troppo nel merito ma ci sono delle cose che ci sono sembrate strane. Io l’ho accompagnata a Roma anche se avevo degli impegni. Mi ha detto di dire che se qualcuno mi doveva chiedere qualcosa io avrei dovuto dire che il 27 dicembre ero in casa con lei a bere un caffè e se anche non avevo visto Luigi, avevo sentito la sua voce” ha detto una delle due amiche della donna.

“Io credo che Nina Moric abbia ragione. Pare che Nina in una telefonata abbia detto che voleva spiegarle quello che Luigi le aveva fatto e lei ha risposto dicendo che non le interessava, che voleva sapere quello che Nina aveva fatto a luigi” ha detto un’amica della madre di Luigi Favoloso.

“L’8 gennaio mi ha detto che era andata alla polizia a chiedere se c’erano delle novità intorno alle 9 di sera. Il giorno dopo ci ha chiamato dicendo che stava molto male, noi siamo andate, le abbiamo comprato anche delle cose. Noi siamo rimaste male perchè più volte le abbiamo chiesto se era arrivato qualcosa, se c’erano delle novità. Noi stavamo in pensiero, le dicevamo se ci dovesse dire niente e nulla. Io torno a casa e apprendo dai giornali che lei aveva ritirato la denuncia. Non pensi che due amiche che ti amano abbiano il diritto di sapere almeno qualcosa? Ma stiamo scherzando? Qui non si gioca con la vita delle persone, è una cosa grave” hanno detto le due amiche.

Le due signore non si vogliono sbilanciare ma a questo punto suppongono che lei sappia qualcosa di più. Quando le due amiche poi hanno anche scoperto che non aveva neppure provato a rispondere alla mail si sono fatte altre domande…Oggi pensano di esser state prese in giro.