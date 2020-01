A Vieni da me il papà single che ha adottato Alba, la bimba down lasciata in ospedale

Non fa tanti giri di parole Luca quando parla della sua bimba down, di Alba e delle altre disabilità che ha conosciuto e oggi a Vieni da me ha raccontato il suo primo incontro con sua figlia ma anche con la voglia di aiutare gli altri. Aveva solo 14 anni quando il suo migliore amico, Diego, si ammalò, un melanoma, era grave e lui lo capì subito anche se era giovanissimo. “L’ho accompagnato per tutto il percorso, un’esperienza molto intensa e molto forte che ha cambiato il percorso della mia vita e io grazie a Diego ho conosciuto la malattia e la disabilità” spiega Luca per fare comprendere come tutta la sua vita l’abbia dedicata anche agli altri. Commenta che sua figlia Alba è una bimba con una difficoltà ma non è ammalata. Il percorso con Diego l’ha fatto salire sul treno bianco che accompagna gli ammalati a Lourdes. E’ lì che sono nate le sue amicizie più belle e la sua storia d’amore più bella, durata 12 anni e purtroppo finita.

LUCA DALLA SUA STORIA D’AMORE CHE L’HA CAMBIATO ALL’ADOZIONE DI ALBA

“Io ero nel seminario pensavo di diventare sacerdote e continuavo a fare volontariato a Lourdes e poi nel treno incontro il mio compagno con cui sono stato 12 anni, ci siamo innamorati, ho lasciato il seminario e poi sono nate da questa storia molte cose belle per il sociale e che restano cose belle anche dopo la storia finita. Grazie a questa storia io sono cambiato e migliorato”.

Luca racconta anche che a 43 anni nonostante ha dei genitori che adora si è fatto adottare per aiutare una mamma che una volta morta avrebbe lasciato solo suo figlio disabile. Un amore immenso verso gli altri e l’amore vero, la felicità li sta ricevendo dalla sua bambina.





“Alba è stata lasciata in ospedale, la mamma ha fatto un gesto di vero amore, un gesto regolarizzato, si può lasciare un figlio in ospedale dopo il parto e restare anonimi per sempre”. Racconta di 30 coppie che prima di lui avevano rifiutato Alba, non giudica, comprende. Lui è invece arrivato in ospedale dopo la chiamata, con la sua culletta ha preso Alba e oggi è il suo vero papà che la riempie d’amore.





