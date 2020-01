Post espulsione Salvo e diretta GF Vip 4: reazioni e commenti a Mattino 5, Veneziano assolutamente bocciato

Ieri sera, mercoledì 15 gennaio 2020, è andata in onda la terza puntata del Grande Fratello Vip 4. Tema principale della puntata? Le affermazioni di Salvo Veneziano e le risate consecutive degli ex gieffini Patrick, Sergio e Pasquale. Una puntata decisamente tosta per Alfonso Signorini che ha affrontato un argomento molto importante e delicato insieme ai vip della casa. Nella puntata di oggi di Mattino 5 si è discusso di quanto accaduto proprio durante la diretta del GF Vip 4. Ospiti nello studio di Federica Panicucci: Marco Balestri, Rudy Smaila, Cristina, Valerio Merola, Flavia Cercato, Augusto De Megni e Claudia Letizia in collegamento.

Mattino 5, Salvo e gli ex gieffini fanno ancora parlare dopo le affermazioni e le risate al GF Vip 4

Una puntata abbastanza complicata per Alfonso Signorini, e Federica Panicucci e i suoi ospiti nello studio di Mattino 5 hanno commentato quanto accaduto dopo le affermazioni di Salvo Veneziano e il suo ingresso nella casa dopo l’espulsione per scusarsi. “Elisa non si doveva cambiare. Una non si deve giustificare per come si è vestita. Quello che è andato in onda e che abbiamo ascoltato non va detto, punto” ha commentato Flavia. “Pasquale Laricchia secondo me non è esattamente come tutti gli altri” ha affermato invece Augusto. “Si è molto ribellato a questo provvedimento. Lui secondo me non rideva” ha continuato l’ex gieffino. A confermare anche Federica Panicucci che però ha aggiunto che dopo un po’ anche Pasquale ha riso e comunque non si è dissociato in quel momento. “Salvo in quel momento ha completamente spento il cervello” ha detto invece Rudy Smaila a tal proposito.

GF Vip 4, a Mattino 5 i commenti post diretta sono tutti per Salvo e gli ex gieffini

“Difendo Salvo solo perché so che non è un uomo violento” ha affermato Cristina, ex concorrente del Grande Fratello che conosce molto bene Veneziano. “Lo reputo una persona ignorante. Il problema di Salvo, e mi dispiace dirlo, è che quando parla non sa proprio cosa esce dalla bocca. Il ridere dei ragazzi non è una giustificazione mia. Noi ogni tanto ridiamo di lui perché ci rendiamo conto che dalla sua bocca escono delle stupidaggini” ha continuato Cristina a Mattino 5. Federica Panicucci però interviene ipotizzando che se anche lei fosse stata lì non avrebbe riso e sarebbe intervenuta. In collegamento ha parlato anche Claudia Letizia che ha ricordato quando, dopo la sua partecipazione al Grande Fratello 12, è stata ospite della Panicucci insieme a Salvo e Pasquale. “Anche in quell’occasione hanno manifestato il loro retro pensiero vintage e quindi il loro maschilismo. Avevo una gonna un po’ sopra al ginocchio, ero seduta su uno sgabello alto e hanno offeso la mia persona in quanto madre e performer di burleque” ha spiegato Claudia a Mattino 5.

“Ha fatto benissimo Alfonso Signorini a dire che ormai questa cosa era andata in onda ma era una straordinaria opportunità di accendere un riflettore su quella che è una piaga nazionale” ha affermato ancora Flavia Cercato. “Salvo non ha fatto delle battute da osteria, ha detto delle cose orrende” ha commentato ancora Valerio Merola. “La televisione presuppone un linguaggio e ci vuole una patente ormai. Non è che si può accedere e pensare che tutti decodifichino alla stessa maniera” ha detto Marco Balestri dopo che a Mattino 5 sono state mostrate le immagini delle scuse di Salvo. Insomma, le affermazioni di Veneziano e le risate degli ex gieffini continuato a far parlare proprio tutti. E voi cosa ne pensate di questa vicenda nella casa del Grande Fratello Vip 4?