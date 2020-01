Luciana Littizzetto torna in collegamento a Che tempo che fa e svela se e quando salirà di nuovo sulla scrivania

Momento davvero molto simpatico quello che ha visto ieri Luciana Littizzetto protagonista nella puntata di Che tempo che fa su Rai 2 con Fabio Fazio. La scorsa settimana la comica si era collegata con una chiamata in diretta, non potendosi muovere da casa. Questa volta invece eccola in tutto il suo splendore in diretta video al fianco dei due dottori che in questi 20 giorni si sono presi cura di lei dopo la brutta caduta che le è costata la rottura della rotula e quella del polso! Un anno iniziato alla grande per la Littizzetto!

L’ironia non le manca di certo e infatti la vediamo salutare tutti con il suo gesso nuovo di zecca con una scritta molto particolare. “Fabio Fazio pirla” recita l’unica frase che spicca sull’immacolato gesso bianco.

A CHE TEMPO CHE FA IL RITORNO DI LUCIANA LITTIZZETTO

La Littizzetto coglie l’occasione per ringraziare anche tutti i medici che si sono presi cura di lei ma anche le infermiere che sono fondamentali in alcune occasioni. E poi chiaramente scherza sul gesso rivelando che si creano degli strani microclimi capaci, sotto l’ingessatura, di far crescere il triplo i peli, li consiglia quindi a chi soffre di calvizie.

Fazio approfitta della presenza dei medici per chiedere anche una cosa: quando e come potrà tornare Luciana Littizzetto? I dottori si schierano dalla parte di Fazio e scherzando chiedono a lui di quanto tempo abbia bisogno!

La bella notizia c’è: Luciana alla fine del suo percorso tornerà nuova di zecca per cui potrà senza nessun problema, salire di nuovo sulla scrivania di Fabio Fazio e fare tutto quello che desidera. Ma ci vuole ancora del tempo: almeno due mesi prima che tutto ritorni alla normalità!

Non possiamo che fare un grande in bocca al lupo alla Littizzetto augurandole di tornare prima possibile in tv ma soprattutto in forma!