Luciana Littizzetto chiama in diretta Che tempo che fa e spiega come sta: Fabio Fazio ci scherza su

Si ride e si scherza con Luciana Littizzetto a Che tempo che fa anche se la comica non può essere ospite del programma di Fabio Fazio. Come immaginavano infatti Luciana, non può muoversi da casa; pensavamo che ci sarebbe stato un collegamento esterno magari da casa della comica ma invece Luciana ha bisogno di riposo per cui per qualche altro giorno starà a casa. Luciana non è in studio ma la sua presenza si fa sentire e infatti la puntata del 12 gennaio 2020 si apre con una telefonata di Fazio a Lucianina.

Fazio ha fatto gli auguri al pubblico e ha spiegato che c’è una persona che ha iniziato ma l’anno! E’ Luciana Littizzetto che a Capodanno era in ospedale. Fazio come fa sempre, scherza anche in questo caso: “Lei è caduta da una altezza bassissima…”. A questo punto quindi ha chiamato Luciana in diretta per salutarla.

LUCIANA LITTIZZETTO A CHI TEMPO CHE FA DOPO LA CADUTA DI CAPODANNO

La Littizzetto ha quindi cercato di spiegare come è caduta. Lei che non ama sciare, che non fa mai nulla di pericoloso è caduta per strada, a causa dei lacci! Racconta a Fazio che tutte le persone che hanno il piede piccolo come il suo magari a volte prendono le scarpe un po’ più grandi per cui capita che si possa in quelle circostanze perdere l’equilibrio. E così è stato e per difendere il volto, ha messo il braccio davanti, procurandosi anche la rottura del polso. Al momento deve stare a riposo, non può proprio muovere la gamba per questo non le è possibile neppure uscire. Deve mangiare leggero e scherza: “Non ti posso sognare perchè mangio molto poco e infatti non ho gli incubi“. Sente però la mancanza di tutti. “Quanto sono dispiaciuta avrei potuto parlare di tante cose, proprio questa settimana, anche Harry e Meghan…” ha detto Lucianina. E invece riposo, anche se Fazio le ha comunicato che la chiamerà nel corso della serata più volte.

Luciana ha voluto ringraziare tutto il pubblico che le è stato vicino in questi giorni. Anche se virtualmente, la carezza di chi le ha mandato dei messaggi è arrivata a destinazione!