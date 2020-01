Samantha e Ilaria De Grenet hanno fatto pace dopo sette mesi senza parlarsi (Foto)

Ha davvero raccontato tanto della sua vita oggi Samantha De Grenet a Vieni da me e ha anche confermato di avere fatto pace con sua sorella Ilaria (foto). Le sorelle De Grenet avevano litigato, per sette mesi non si sono rivolte la parola e avevano anche chiesto agli altri di non intromettersi. E’ passato un bel po’ di tempo ma alla fine sono riuscite a chiarirsi, lo scorso Natale sono state insieme, ma cosa era accaduto in parte lo rivela la splendida ospite della Balivo. La conduttrice di Vieni da me conosce benissimo la sua ospite di oggi, sono amiche da tanti anni ma anche lei non conosce fino in fondo il motivo che le ha portate alla lite, anche se dà la colpa a Samantha. Forse non è così e infatti la De Grenet spiega: “A Natale ha fatto pace con sua sorella: abbiamo entrambe due caratteri molto forti ma abbiamo delle visioni molto diverse non dico che la mia sua giusta e la sua sbagliata. Non ci siamo comprese e non ci siamo capite e ci siamo allontanate. Hanno tutti avuto il divieto di non mettersi in mezzo, siamo così state 7 mesi senza parlarci”.

SAMANTHA DE GRENET SI RACCONTA A VIENI DA ME

“La colpa non è stata mia diciamo che sono una che ha una colpa grandissima perché difficilmente chiedo aiuto e difficilmente parlo e mi aspetto che gli altri capiscano da soli senza che io dica niente. Ma adesso la cosa bella è che siamo più forti e più unite di prima perché ci siamo parlate come non mai”.





Una puntata davvero speciale oggi a Vieni da me per l’ex modella così amata dal pubblico. Oggi tutti la conoscono un po’ di più e avranno compreso un po’ di più la sua bellezza, non solo esteriore. Dal problema di salute superato ma di cui ancora non riesce a parlarne nonostante sia passato un anno al primo matrimonio a 20 anni poi annullato, la perdita del primo figlio, ha detto tanto oggi.