Chi vuol essere milionario da stasera su Canale 5 con le novità del 2020

Il quiz è il vostro mondo? Allora questa sera non potrete perdere per nessun motivo la prima puntata del 2020 di Chi vuol essere milionario. Gerry Scotti torna con uno dei quiz più amati dal pubblico in tutto il mondo, a più di 20 anni dalla prima puntata trasmessa sempre su Canale 5. Lo scorso anno il quiz di Canale 5 alla prima puntata dopo l’assenza, aveva destato grandissima curiosità, poi gli ascolti erano andati scemando di puntata in puntata ma il pubblico di Mediaset aveva comunque apprezzato il ritorno dello zio Gerry in prime time. E domani con i dati di ascolto, capiremo anche se questa edizione è sempre amata dal pubblico.

Quali saranno le novità di questa edizione? Da questa sera si torna in onda in prime time e non mancheranno le novità, in particolare per quello che riguarda la fase “aiuti” che cambieranno.

CHI VUOL ESSERE MILIONARIO TORNA IL 22 GENNAIO 2020 SU CANALE 5

I concorrenti, oltre al loro talento e preparazione, possono contare nei momenti di difficoltà di gioco su 4 aiuti: il “50 e 50”, “Chiedilo al tuo esperto in studio” e “Chiedilo a Gerry”, l’aiuto fornito dello stesso conduttore e introdotto nella passata stagione.

Da questa edizione, invece, l’aiuto “Chiedilo al pubblico” verrà sostituito dallo “Switch/cambio domanda”, qualora il concorrente non sia in grado di rispondere o non gradisca la domanda. La domanda attiva viene annullata e sostituita con una nuova, del medesimo valore in denaro. Effettivamente nel corso degli ultimi anni questo aiuto si era dimostrato sempre meno utile e spesso causava anche errori per il concorrente. Di certo più utile un cambio di domanda, ma vedremo da questa sera cosa succederà!

Arriverà nel 2020 Gerry a leggere la domanda da un milione di euro? Ricordiamo che nel corso dell’edizione italiana sono state tre le grandi vincite. Nel 2001 la prima è stata Francesca Cinelli, all’epoca assistente del direttore in un concessionario di camion della provincia di Pistoia, il secondo della lista è stato nel 2004 lo studente d’ingegneria Davide Pavesi, infine, nel 2011 Michela De Paoli, all’epoca casalinga di Pavia.

Appuntamento a stasera, si spera intorno alle 21,30 su Canale 5.