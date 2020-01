Gian Piero Fava si emoziona a La prova del cuoco parlando della sua famiglia (Foto)

A La prova del cuoco non solo sorprese ed emozioni per i concorrenti del cooking show di Rai 1 quando è il momento di salutarli al venerdì, oggi anche per Gian Piero Fava è quasi scesa una lacrima (foto). Avendo due figli piccoli le notti sono sempre molto più brevi, racconta Fava rispondendo alla Isoardi e raccontando che ha due figli: “Tommaso che ha otto anni e Leonardo che compirà un anno tra pochi giorni”. Una foto dolcissima con sua moglie e il bimbo più piccolo. Giampiero arrossisce e si emoziona mentre sottolinea che per completare la sua felicità nella foto manca il primogenito. Elisa Isoardi fa notare il rossore sul suo volto e lo chef non si tira indietro, parla volentieri di quanto sia cambiato da quando è diventato papà.

NON SOLO RICETTE A LA PROVA DEL CUOCO MA ANCHE LE EMOZIONI DEI CUOCHI IN GARA

“Ho capito quando mi sono nati i figli che la vita ha un altro senso, un altro valore, le cose cambiano. Te le confido perché siamo amici da tanto tempo: pensavo di essere un padre diverso insomma e invece cerchi di essere più un amico che un padre, cerchi di insegnare qualcosa a loro ma i figli danno molto, danno tantissimo”.





Elisa ha conosciuto Gian Pero a La prova del cuoco nel 2009 e racconta che non era come oggi. Gian Piero Fava non può che confermare: “I figli danno dalle forti emozioni e queste emozioni non c’è niente da fare te le porti dentro”. “Vedrai che presto dormirà non disperare” conclude la conduttrice scherzando perché il suo bimbo più piccolo tiene svegli lui e sua moglie.

Chi sarà il prossimo protagonista che a La prova del cuoco dovrà raccontare un po’ della sua vita o riceverà una bella sorpresa con tutto il carico di emozioni?